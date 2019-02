Εκκενώθηκε αεροδρόμιο στην Αυστραλία – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Το αεροδρόμιο στην πόλη Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας εκκενώθηκε από την αστυνομία και βρίσκεται σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Για το περιστατικό έχει προβεί σε δήλωσε μέσω twitter και η Αστυνομία.

«Ο Διεθνής Αερολιμένας έχει εκκενωθεί όπως επίσης και τα τρένα έχουν σταματήσει σήμερα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα news.com.au, βρέθηκε άνδρας με μαχαίρια κοντά σε τέρμιναλ του αεροδρομίου ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και απειλή για βόμβα.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη διοίκηση του αεροδρομίου, ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση από τις δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, ενώ δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Η αστυνομία κάνει έρευνες στο αεροδρόμιο ενώ παραμένει η κατάσταση συναγερμού για την ώρα.

Police have made a declaration under the Public Safety and Preservation Act tonight at Brisbane Airport due an emergency situation.



The International Airport has been evacuated and trains have currently been stopped.



The @AusFedPolice are in attendance. https://t.co/B7hQfv4BmV