Τραγωδία στη Ν.Αφρική: Νεκροί μαθητές από κατάρρευση πεζογέφυρας

Τρία παιδιά έχασαν την ζωή τους και άλλα πέντε νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά από κατάρρευση πεζογέφυρας στη Νότια Αφρική. Η πεζογέφυρα συνέδεε αίθουσες ανάμεσα στα δύο κτίρια που στεγάζουν το σχολείο και χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση από εκατοντάδες παιδιά που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα.

Η τραγωδία συνέβη στην πόλη Vanderbijlpark, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 40 μιλίων από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Τρία από τα παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή τους ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Netcare 911, της εταιρείας που έχει αναλάβει την διεκπεραίωση των επειγόντων περιστατικών στην Νότια Αφρική.

@TeamNews24 #HoerSkoolDriehoek a walkpath that collapsed ontop of learners at the school. The school has been shut down with immediate effect pic.twitter.com/tgpmMK4Mn4