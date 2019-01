Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκη οι ΗΠΑ- Θερμοκρασίες στους -50(vids)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 90 εκατ. Αμερικανοί, καθώς οι πολικές θερμοκρασίες που πλήττουν τις κεντρικές ΗΠΑ έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο 9 ατόμων και τη ματαίωση πάνω από 2.000 πτήσεων.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω από τα σπίτια τους, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν μέσα σε δέκα λεπτά. Στην περιοχή του Σικάγου η θερμοκρασία έφτασε τους -50 °C. «Όλα οφείλονται στην ξαφνική υπερθέρμανση της στρατόσφαιρας», λέει ο Σαλβατόρε Πασκάλ, ερευνητής στις ατμοσφαιρικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον.

«Μια ισχυρή θέρμανση της στρατόσφαιρας είχε ως αποτέλεσμα μετά από μερικές εβδομάδες μια πολική δίνη στην κατώτερη ατμόσφαιρα (τροπόσφαιρα). Η δίνη αναπτύσσει "λοβούς" που ευνοούν την κάθοδο του πολικού αέρα και αντιστρόφως την ανάβαση του θερμότερου αέρα μέχρι τον Πόλο».

Ήδη τον περασμένο χειμώνα στις ΗΠΑ υπήρξε ένα παρόμοιο φαινόμενο με θερμοκρασίες -40 βαθμούς Κελσίου. Παρεμφερή φαινόμενα υπήρξαν το 1963 και το 1985.

«Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας στην Αρκτική και η εξαφάνιση των παγετώνων μπορεί να αναπτύξει πιο συχνά αυτά τα φαινόμενα, αν και σε αυτό δεν υπάρχει ακόμη ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων».

Την ίδια εποχή κατά την οποία η Βόρεια Αμερική παγώνει, η Αυστραλία λιώνει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους +50 βαθμούς Κελσίου. Μια από τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

