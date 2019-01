Ατύχημα με την αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ (pics)

Ένας διαδηλωτής φέρεται να πετάχτηκε μπροστά στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου Τραμπ, κοντά στη συμβολή των οδών 17η και Πενσυλβάνια, λίγο έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ατύχημα συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Κύπρου), λίγο έξω από τον Λευκό Οίκο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον δύο ατόμων.

Σύμφωνα με το περιοδικό «AMI», ένας πεζός, ο οποίος φέρεται να ήταν διαδηλωτής, πετάχτηκε μπροστά στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου Τραμπ, στη συμβολή των οδών 17η και Πενσυλβάνια, στην Ουάσιγκτον.



Ένα μέλος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ προσπάθησε να αποτρέψει το συμβάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Οι αρχές ασφαλείας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του υπόπτου.



Αυτόπτες μάρτυρες επισημαίνουν ότι η αυτοκινητοπομπή είχε μόλις αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

What we know so far:



One protester was arrested for jumping in front of the motorcade near the 17th and Pennsylvania intersection.



One law enforcement official was hurt, but accounts differ on what exactly occurred.



Secret Service says they'll update our WH team shortly. pic.twitter.com/FINOsoky5U