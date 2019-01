Ισχυρότατη έκρηξη στην Χάγη - 9 τραυματίες

Έκρηξη από διαρροή αερίου προκλήθηκε σήμερα στη Χάγη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εννέα άνθρωποι όταν μέρος της πολυκατοικίας τους κατέρρευσε, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία της ολλανδικής πόλης.

Σε ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική υπηρεσία της Χάγης αναφέρει ότι επτά άνθρωποι χρειάστηκε να διακομιστούν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l