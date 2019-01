Τουρκία: 12 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο σε αεροδρόμιο (vid)

Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το αεροδρόμιο της Αττάλειας, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της ομώνυμης επαρχίας, Μουνίρ Καράλογλου.

Ο ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες σε ένα αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον Καράλογλου, που μίλησε στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, ο άνεμος σήκωσε το λεωφορείο στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι. Προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα αερπλάνο.

Παρά το ατύχημα, το αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Dramatic footage captures the moment Antalya Airport took a direct hit from a rare tornado, tossing planes around and flipping buses on the tarmac https://t.co/77oCP7HGdJ pic.twitter.com/u3soZomkjd