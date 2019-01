Ένα βήμα από τον εμφύλιο η Βενεζουέλα

Στη Βενεζουέλα, εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων στο Καράκας, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, αυτοανακηρύχθηκε Πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας.

Αργότερα τον αναγνώρισε ως νέο νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας και ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας υπέφεραν για πολύ καιρό στα χέρια του απονομιμοποιημένου, όπως το χαρακτήρισε, καθεστώτος Μαδούρο.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν την απόλυτη οικονομική και διπλωματική ισχύ τους για την επαναφορά της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα, παροτρύνοντας, παράλληλα, και τις άλλες δυτικές κυβερνήσεις να αναγνωρίσουν τον Γκουαϊδό ως Πρόεδρο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, κάλεσε τον Νικολάς Μαδουρό να παραιτηθεί και παρότρυνε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής να στηρίξουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Με ανακοίνωσή του ο Πομπέο τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει τον Γκουαϊδό, καθώς θα συγκροτήσει μια μεταβατική κυβέρνηση και θα προετοιμάσει τη χώρα για εκλογές.

Ο λαός της Βενεζουέλας υπέφερε αρκετά για πολύ μεγάλο διάστημα, υπό την καταστροφική δικτατορία του Νικολάς Μαδουρό, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση Τραμπ, Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Οτάβα σχεδιάζει να αναγνωρίσει και αυτή με την σειρά της τον Γκουαϊδό ως νέο Πρόεδρο της χώρας.

Οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Παραγουάης, της Χιλής αναγνώρισαν, επίσης, τον Χουάν Γκουαϊδό προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας, ακολουθώντας την απόφαση που έλαβε νωρίτερα η Ουάσινγκτον.

Το Μεξικό, δια του εκπροσώπου του προέδρου της χώρας, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως Πρόεδρο της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος του λαού της Βενεζουέλας για την εξεύρεση μιας δημοκρατικής λύσης.

Ο Πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στη Βενεζουέλα «σε αυτές τις ώρες αποφασιστικής σημασίας, που τα νύχια του ιμπεριαλισμού προσπαθούν ξανά να καταφέρουν θανάσιμο πλήγμα στη δημοκρατία και στην αυτοδιάθεση των λαών της Νότιας Αμερικής», προσθέτοντας ότι «δεν θα γίνουμε ποτέ η πίσω αυλή των ΗΠΑ».

Η Ε.Ε. απηύθυνε έκκληση να ακουστεί η «φωνή» του λαού της Βενεζουέλας και να προκηρυχθούν «ελεύθερες» και αξιόπιστες εκλογές.

Ο λαός της Βενεζουέλας απαίτησε μαζικά δημοκρατία και τη δυνατότητα να αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του. Η φωνή του δεν μπορεί να αγνοηθεί ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, εξ ονόματος των 28.

