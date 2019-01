Ένοπλος άνοιξε πυρ σε τράπεζα στη Φλόριντα- Πέντε νεκροί (pic)

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στην τράπεζα SunTrust στην Georgia.

Σύμφωνα με το RT, ο άντρας είχε καλέσει το 911 και ανέφερε ότι είχε ρίξει πυροβολισμούς στο υποκατάστημα της τράπεζας. Τότε έσπευσε στο σημείο αστυνομία και βρήκε τον άντρα κλεισμένο στην τράπεζα να κρατάει πολλούς ομήρους.

Μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις που δεν έπεισαν τον ένοπλο να βγει έξω, οι ομάδες SWAT μπήκαν στην τράπεζα και τον ανάγκασαν να παραδοθεί, σύμφωνα με την Αστυνομία του Sebring.

