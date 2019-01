ΗΠΑ: Αστρονομικό το χάσμα μισθών CEO των τραπεζών και υπαλλήλων

Αστρονομικό παραμένει το χάσμα μεταξύ των μισθών των κορυφαίων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEO) των αμερικανικών τραπεζών και των υπαλλήλων τους, δέκα χρόνια μετά την απερίσκεπτη ανάληψη ρίσκου από την Wall Street που βοήθησε στο να οδηγηθεί η οικονομία των ΗΠΑ σε μεγάλη ύφεση.

Οι αμοιβές των CEO των τραπεζών αυξάνονται, έστω και αν οι μειώνονται οι αμοιβές των χαμηλότερων στελεχών, φθάνοντας να είναι σε μια περίπτωση (JPMorgan) 364 φορές μεγαλύτερες από τον μέσο μισθό των εργαζομένων στην ίδια τράπεζα.



Τα στοιχεία για τις αμοιβές που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από μεγάλες τράπεζες αυτό τον χρόνο υποδεικνύουν μια πλούσια σεζόν για τους CEO, παρά τις μυριάδες ανησυχίες των αγορών, συμπεριλαμβανομένων της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης, των εμπορικών εντάσεων και της αβεβαιότητας σε σχέση με το Brexit.



Συγκεκριμένα, η αμοιβή του Jamie Dimon, Διευθύνοντος Συμβούλου της JPMorgan Chase, της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ με βάση περιουσιακά στοιχεία, ανήλθε στα 31 εκατομμύρια δολάρια το 2018, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2017. Αυτή είναι η υψηλότερη του αμοιβή από την οικονομική κρίση του 2008.



Στη Morgan Stanley, ο Διευθύνων της Σύμβουλος James Gorman θα μεταφέρει στο σπίτι του 29 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση που αγγίζει το 7%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



Στην JPMorgan, ο μισθός του Dimon είναι περισσότερο από 364 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο μισθό των εργαζομένων, ενώ ο μισθός του CEO της Morgan Stanley Gorman είναι περίπου 192 φορές μεγαλύτερος από εκείνο ενός μεσαίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το AFL-CIO.



Τα τελικά στοιχεία για τις αμοιβές των CEO τους αναμένεται να ανακοινώσουν τις επόμενες ημέρες και οι υπόλοιπες αμερικανικές τράπεζες, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo.



Οι έξι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες το περσινό έτος ανακοίνωσαν κέρδη ρεκόρ ύψους 117,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την JPMorgan να σημειώνει το υψηλότερο, ιστορικά, ετήσιο εισόδημά της που άγγιξε τα 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιστορικό ρεκόρ εισοδήματος παρουσίασε και η Morgan Stanley, το οποίο ανήλθε στα 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια.



Ωστόσο, οι αμοιβές ποικίλλουν ανάμεσα στους υπαλλήλους των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, αλλά ακόμα και οι πιο γενναιόδωρες αυξήσεις δεν φτάνουν αυτές των CEO.



Οι μισθοί μεταξύ των 256.000 υπαλλήλων της JPMorgan αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,4%, ενώ αμοιβή για τους εργαζομένους της Morgan Stanley αυξήθηκε κατά 2%, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο από τους Financial Times.



Ωστόσο, στη Goldman Sachs, η οποία βρίσκεται υπό κυβερνητική έρευνα για τις διασυνδέσεις της με το Μαλαισιανό ταμείο 1MDB, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο, οι μισθοί των εργαζομένων μειώθηκαν κατά 3%.



Αύξηση 2,2% σημείωσαν οι μισθοί των εργαζομένων στις Bank of America και Citigroup, ενώ οι μισθοί των υπαλλήλων της Wells Fargo αυξήθηκαν κατά 4,1%, σύμφωνα με τους Financial Times.



Η γενναιοδωρία είναι ακόμη μεγαλύτερη σε άλλους χρηματοοικονομικούς ομίλους, όπως στην Blackstone, η οποία κατέβαλε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Stephen Schwarzman 786 εκατομμύρια δολάρια το 2017, την τρίτη μεγαλύτερη μισθοδοσία στην Wall Street πίσω από τον Daniel Och της Och-Ziff Capital, που έλαβε 1,2 δισ. δολάρια το 2008 και 918,9 εκατ. δολάρια το 2007.

Πηγή: ΚΥΠΕ