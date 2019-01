Σχέδιο Β' για Brexit:Απέκλεισε δημοψήφισμα-Συζητήσεις για Backstop

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι δεσμεύτηκε σήμερα ότι θα είναι πιο "ανοιχτή" με το κοινοβούλιο κατά τη διαπραγμάτευση της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις ανησυχίες των βουλευτών για τη συμφωνία του "διαζυγίου" και να κερδίσει τη στήριξή τους.

Η Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι σκοπεύει να επιστρέψει στις Βρυξέλλες για να ξανασυζητήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους το θέμα του backstop (το λεγόμενο "δίχτυ ασφαλείας") που έχει προταθεί ώστε να αποφευχθεί να υπάρξει ένα φυσικό σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας μετά το Brexit.

"Σχετικά με το backstop, παρά τις αλλαγές που είχαμε συμφωνήσει προηγουμένως, απομένουν δύο σημαντικά ζητήματα", είπε: ο φόβος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθεί παγιδευμένο για πάντα σε αυτό το δίχτυ ασφαλείας και η ανησυχία ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα έχει διαφορετική μεταχείριση σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα.

"Θέλω να συνεχίσω να συζητώ με τους συναδέλφους μου αυτήν την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων και με το DUP (το μικρό βορειοϊρλανδικό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση) για να δούμε πώς θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας" ώστε να στηριχθεί η Συμφωνία Αποχώρησης από το κοινοβούλιο", είπε η Μέι. "Και θα παρουσιάσω τα συμπεράσματα αυτών των συνομιλιών στην ΕΕ", πρόσθεσε.

Η συντηρητική πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης, για άλλη μια φορά, τη λύπη της επειδή ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, αρνείται να συμμετάσχει στις συνομιλίες για το Brexit.

Σχολιάζοντας την πιθανότητα να μην αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου, όπως είναι προγραμματισμένο, τόνισε ότι είναι "πολύ απίθανο" να δοθεί μια παράταση, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας. Η ανάκληση του άρθρου 50 θα ήταν αντίθετη με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, υπογράμμισε. Όσον αφορά τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο θα έθετε ένα "δύσκολο προηγούμενο" και θα ενίσχυε τους εθνικιστές. Επιπροσθέτως, κατά τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει στο κοινοβούλιο η αναγκαία πλειοψηφία για να στηριχθεί μια τέτοια πρόταση.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές στο αρχικό σχέδιό της για το Brexit η Μέι είπε ότι θα είναι "πιο ευέλικτη", θα υιοθετήσει το αίτημα των Εργατικών ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και θα βρει έναν τρόπο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα σε ό,τι αφορά το ζήτημα του backstop.

"Θα τιμήσουμε την εντολή του βρετανικού λαού και θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο που θα είναι επωφελής για κάθε περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και για κάθε πολίτη της χώρας", είπε.

Η Μέι ανακοίνωσε επίσης στους βουλευτές ότι εγκαταλείπει το σχέδιο με βάση το οποίο εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία επί πέντε και πλέον χρόνια θα έπρεπε να καταβάλουν 65 λίρες έκαστος για να τους αναγνωριστεί το δικαίωμα παραμονής στη χώρα μετά το Brexit.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι της Πρωθυπουργού και οι πολέμιοι του Brexit επισημαίνουν ότι το εναλλακτικό σχέδιο Β δεν διαφέρει πολύ από το σχέδιο Α που δεν απέδωσε καρπούς και εν τέλει απορρίφθηκε με διαφορά 230 ψήφων στη Βουλή των Κοινοτήτων. «Τίποτα δεν άλλαξε», σχολίασε απαντώντας από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ο κ. Κόρμπιν κάλεσε την Πρωθυπουργό να αποδεχθεί τον αποκλεισμό της πιθανότητας του no-deal αν οι βουλευτές υπερψηφίσουν κάποια από τις σχετικές τροπολογίες που αναμένεται να κατατεθούν έως την 29η Ιανουαρίου, όταν η πρόταση της Πρωθυπουργού, όπως και οι τροπολογίες επί αυτής που θα υποβάλουν οι βουλευτές, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν.

On the issue of the Irish border Backstop -@theresa_may says she will hold further conversations on this issue, and will then take the feedback from these talks back to the EU.



