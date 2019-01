Συναγερμός στη Βόρεια Ιρλανδία για έκρηξη παγιδευμένου οχήματος

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ερευνά μια πιθανή έκρηξη παγιδευμένου οχήματος στο Λοντοντέρι, με την πολιτική ηγεσία να καταδικάζει μια "τρομοκρατική ενέργεια".

Σε μια φωτογραφία που ανήρτησε η αστυνομία στο Twitter από το σημείο της έκρηξης μπροστά από ένα δικαστήριο, διακρίνεται ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι αρχές τόνισαν ότι τα ξημερώματα βρισκόταν σε εξέλιξη η απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή λόγω της παρουσίας ενός δεύτερου ύποπτου οχήματος στην πόλη.

"Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο του περιστατικού στο κέντρο της πόλης Ντέρι / Λοντοντέρι" ανέφερε με tweet η αστυνομία. "Ζητάμε την υπομονή και τη συνεργασία πολιτών και εμπόρων καθώς ξεκινάμε τις έρευνες", πρόσθεσε.

"Η οδός Bishop είναι κλειστή, υποψία μιας βόμβας παγιδευμένης σε αυτοκίνητο", υπογράμμιζε προηγούμενη ανάρτηση των αστυνομικών αρχών.

Στο Facebook, οι αρχές έδωσαν περαιτέρω πληροφορίες σημειώνοντας ότι "δεν κανείς δεν τραυματίστηκε, υπάρχει ένα άλλο όχημα, που εκτιμούμαι ότι είναι ύποπτο, απομάκρυνση πολιτών κρίνεται απαραίτητη".

H επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας (DUP) Αρλίν Φόστερ, έκανε λόγο για μια "μάταιη πράξη τρομοκρατίας" την οποία "καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο", ενώ ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι, "καταδίκασε μια βομβιστική επίθεση στο αυτοκίνητο".

