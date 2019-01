P&O Ferries: Υπό κυπριακή σημαία όλα τα πλοία της Μάγχης

Την απόφαση να τοποθετηθεί η κυπριακή σημαία σε όλα τα πλοία της εταιρείας που εκτελούν δρομολόγια στη Θάλασσα της Μάγχης, επισημοποιεί με δήλωσή του στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της βρετανικής ναυτιλιακής εταιρείας P&O Ferries.





Η εταιρεία είχε επιβεβαιώσει προ εβδομάδων πως δύο από τα πλοία της ενεγράφησαν στο κυπριακό νηολόγιο. Επρόκειτο για τα επιβατηγά ‘Spirit of Britain’ και ‘Spirit of France’ που συνδέουν το λιμάνι του Ντόβερ με το Καλαί στις γαλλικές ακτές.



H νεότερη απόφαση αφορά και τα υπόλοιπα τέσσερα πλοία που εκτελούν το ίδιο δρομολόγιο, δηλαδή τα ‘Pride of Canterbury’, ‘Pride of Kent’, ‘Pride of Burgundy’ και ‘European Seaway’.



Η δήλωση του εκπροσώπου αναφέρει: «Ενόψει της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Μαρτίου 2019, προχωρήσαμε σε επανεξέταση του καθεστώτος σημαίας των πλοίων μας στη Θάλασσα της Μάγχης».

Για επιχειρησιακούς και λογιστικούς λόγους, σημειώνεται, «έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη πορεία δράσης είναι να αλλάξουμε τη σημαία όλων των πλοίων, ώστε να είναι υπό τη σημαία της Κύπρου».



Κληθείς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτούς τους λόγους, ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η σημαία της Κύπρου βρίσκεται στη ‘λευκή λίστα’ των σχετικών Μνημονίων Κατανόησης του Παρισιού και του Τόκιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λιγότερες επιθεωρήσεις και καθυστερήσεις. Παράλληλα θα υπάρχουν σημαντικά πιο ευνοϊκές διευθετήσεις φορολογίας επί της χωρητικότητας, καθώς τα πλοία θα φέρουν σημαία νηολογίου χώρας-μέλους της ΕΕ».

Τέλος, δήλωσε ότι «δεν έχουμε σχέδια για περαιτέρω αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των όρων και των συνθηκών των ναυτικών μας, ως αποτέλεσμα των νέων ρυθμίσεων».