ΗΠΑ: Μια γυναίκα νεκρή από πυροβολισμούς κοντά σε εκκλησία (pic)

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα κοντά σε εκκλησία στην Πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία των τοπικών αρχών, τουλάχιστον μια γυναίκα είναι νεκρή και άλλο ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σε πάρκο εκκλησίας της Πολιτείας Χιούστον των ΗΠΑ την Πέμπτη και ένας άλλο άτομο τραυματίστηκε, σύμφωνα με το Γραφείο του τοπικού Σερίφη.

Σύμφωνα με το Γραφείο του τοπικού Σερίφη, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην Καθολική Εκκλησία του Χριστού του Λυτρωτή. Ωστόσο, κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί. Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

Το Γραφείο δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν υπήρξαν άλλες αναφορές τραυματισμών και η σκηνή στην εκκλησία ήταν υπό έλεγχο. Οι τοπικοί ερευνητές δήλωσαν ότι σύντομα θα παρείχαν περιγραφές προφίλ των δραστών.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC13 ότι ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί, με τους δύο πρώτους να σημειώνονται μέσα σε ένα λεπτό και τον τρίτο λίγο αργότερα κοντά στο χώρο της εκκλησίας λίγο μετά τις 7 μ.μ., τοπική ώρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα στην σχολή της εκκλησίας έλαβαν το μήνυμα συναγερμού σχετικά με το περιστατικό. Το σχολείο έχει σταματήσει τη λειτουργία του.

Πέρυσι, η πολιτεία του Τέξας αποκάλυψε το σχέδιο του να διαθέσει περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια για ένα νέο πρόγραμμα σχολικής ασφάλειας μετά τη σφαγή σε σχολείο στην πόλη της Σάντα Φε που άφησε 10 νεκρούς.

Στις 18 Μαΐου 2018, ένας 17χρονος σκότωσε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε 10 άλλους στο γυμνάσιο της Σάντα Φε. Ο δράστης πήρε τα δύο πυροβόλα όπλα που χρησιμοποίησε από τον πατέρα του, ο οποίος τα διέθετε νόμιμα.

#BREAKING One of the victims shot at Christ the Redeemer Catholic Church has died, @HCSOTexas confirms. #khou11 pic.twitter.com/2YWGhuhwdJ