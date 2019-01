Σφοδρή αμμοθύελλα σάρωσε το Κάιρο

Η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, και ορισμένες από τις παράκτιες πόλεις της χώρας επλήγησαν από μια σφοδρή αμμοθύελλα, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους, με τις αρχές να κλείνουν αρκετά λιμάνια εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Πεζοί έσπευσαν να κρυφτούν σε κτίρια για να καλυφθούν, την ώρα που το σκούρο πορτοκαλί σύννεφο ενέσκηπτε στο Κάιρο, ενώ πολλοί χρησιμοποίησαν χειρουργικές μάσκες για να προστατευτούν από την άμμο.

Downtown #Cairo from the #sandstorm two hours ago... pic.twitter.com/prosL4y0W1