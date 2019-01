Έκρηξη με νεκρούς στο Μανμπίτζ της Συρίας (vids)

Πολύνεκρη έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη στην πόλη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας, κοντά σε στρατιωτική περίπολο. Πληροφορίες για εννέα νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και πέντε Αμερικανοί στρατιώτες.

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός, έπειτα από έκρηξη βομβάς στη Μανμπίτζ της βόρειας Συρίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Al Jazeera, έλαβε χώρα ενώ διερχόταν από το σημείο περίπολος του διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού. Μάλιστα, ανάμεσα στους νεκρούς φέρεται να συγκαταλέγονται και πέντε Αμερικανοί στρατιώτες.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε καφετέρια, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι επικεφαλής του τοπικού στρατιωτικού συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των ξένων αντιπροσωπειών.

Η Μανμπίτζ βρίσκεται στη βόρεια επαρχεία του Χαλεπίου, η οποία έχει αλλάξει «χέρια» τρεις φορές από την έναρξη του εμφύλιου πολέμου, το 2011.

Μετά την προαναγγελία αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων, και δεδομένης της συγκέντρωσης τουρκικού στρατού στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, οι κουρδικές δυνάμεις των YPG, οι οποίες ελέγχουν την περιοχή, έχουν ζητήσει την προστασία των κυβερνητικών στρατευμάτων του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Two US soldiers and a fighter of the Manbij Military Council were killed by the explosion in Manbij City. The perpetrators are believed to be sleeper cells of Turkish-backed jihadistshttps://t.co/49Hh6dZ1GA pic.twitter.com/npNcnPQCSH