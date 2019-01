Αναφορές για πυροβολισμούς σε εταιρεία στο Νιου Τζέρσεϊ

Συναγερμό στην αστυνομία της περιοχής Gloucester County, στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, προκάλεσαν οι αναφορές πολιτών για πυροβολισμούς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας UPS.

Στο σημείο έσπευσαν ικανές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ έχει εκκενωθεί και έχει αποκλειστεί ο χώρος για λόγους ασφαλείας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή θύματα.

Οι αναφορές για πυροβολισμούς έγιναν στις 9 το πρωί τοπική ώρα, στην οδό Birchcreek Road, στην πόλη Logan Township.

Local and county authorities have responded to an incident in Logan Township, Gloucester County. Media inquiries should be directed to those entities. #alert