Επιστολή ΕΕ στη Βρετανία με διαβεβαιώσεις για το Brexit (pics)

Επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ενωση που περιλαμβάνει διαβεβαιώσεις για το Brexit, έτσι ώστε να γίνει ακόμη μία προσπάθεια να πάρει τις διευκρινίσεις που θέλει το βρετανικό κοινοβούλιο για τη συμφωνία της Πρωθυπουργού, δημοσιεύει το Reuters.

Σε αυτή αναφέρεται ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υπογράψει τη συμφωνία αποχώρησης το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα περάσει η συμφωνία από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Επίσης, αναφέρεται ότι η Ενωση είναι πρόθυμη να παρατείνει την μεταβατική περίοδο, όπως προβλέπεται στη μεταξύ τους συμφωνία. Το backstop – το εναλλακτικό σχέδιο για τα ιρλανδικά σύνορα- «δεν παρατείνει τη ρυθμιστική ευθυγράμμιση με το νόμο της ΕΕ στην Βόρεια Ιρλανδία περαιτέρω από αυτό που είναι απαραίτητο για να αποφευχθούν τα σκληρά σύνορα», σημειώνεται.

«Το backstop θα είναι προσωρινό, μέχρι να βρεθεί μία καλύτερη συμφωνία», υπογραμμίζεται. Η ΕΕ δεσμεύεται σε εντατική εργασία για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ιρλανδικό backstop.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σημειώνουν στην Τερέζα Μέι ότι η επιστολή δεν αλλάζει τίποτα στη συμφωνία αποχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι βρετανοί βουλευτές ψηφίζουν αύριο Τρίτη, για την έγκριση ή μη της συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ όσον αφορά την έξοδό τους από το μπλοκ.

My reply to @theresa_may, together with @eucopresident, providing clarifications to the #Brexit Withdrawal Agreement and Political Declaration. pic.twitter.com/f0PalJkRVu