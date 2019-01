Αυστρία: Η χώρα βουλιάζει από τα χιόνια- Αποκλείστηκαν 66 μαθητές

Η σχολική εκδρομή μιας ομάδας Γερμανών μαθητών στα βουνά της Αυστρίας ολοκληρώθηκε σήμερα, όχι με σκι όπως ήλπιζαν, αλλά με την επιβίβασή τους σε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που κατάφερε να τους προσεγγίσει και να τους διασώσει, αφού παρέμειναν επί μία εβδομάδα αποκλεισμένοι σε ένα καταφύγιο εξαιτίας των χιονοπτώσεων-ρεκόρ στην περιοχή.

Ο αυστριακός στρατός ανακοίνωσε ότι έστειλε δύο ελικόπτερα για να απομακρύνουν τους 66 μαθητές και τους καθηγητές-συνοδούς τους από το χιονοδρομικό κέντρο Κάσμπεργκ του Γκρούναου, στην κεντρική Αυστρία. Οι εκδρομείς είχαν φτάσει στην περιοχή το περασμένο Σάββατο, για να κάνουν σκι, αλλά κατέληξαν αποκλεισμένοι από τα χιόνια.

Το Κάσμπεργκ, όπως και πολλά άλλα χιονοδρομικά κέντρα της Αυστρίας, δεν λειτουργεί εδώ και μερικές ημέρες, καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να πέσουν χιονοστιβάδες ή επειδή έχει κοπεί το ρεύμα. Οι μαθητές πάντως έκαναν την καρδιά τους... πέτρα και πέρασαν τις ημέρες τους παίζοντας διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, αφού δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα για να φορτίσουν τα κινητά τους ή για να δουν τηλεόραση.

Σε ορισμένες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αυστρίας το χιόνι έφτασε τα τρία μέτρα. Ο χιονοδρομικός σταθμός του Λόζερ, στη Στυρία, "χάθηκε" κάτω από πέντε μέτρα χιόνι.

Περίπου 500 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να ανοίξουν τους δρόμους σε κοινότητες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Αν χρειαστεί, θα σταλούν άλλοι χίλιοι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Οι αρχές προσπαθούν να επωφεληθούν από την ύφεση που παρουσιάζουν σήμερα τα καιρικά φαινόμενα, αφού το Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεχιστεί η χιονόπτωση.

Ο κίνδυνος κατολισθήσεων είναι πολύ αυξημένος και οι κάτοικοι ορισμένων συνοικιών του Ίνσμπρουκ, της πρωτεύουσας του Τιρόλου που περιβάλλεται από βουνά, κλήθηκαν να λάβουν μέτρα προστασίας στα σπίτια τους.

Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στη νότια Γερμανία, όπου ο στρατός κλήθηκε να βοηθήσει στις προσπάθειες εκχιονισμού και τις εκκενώσεις. Πολλοί οδηγοί πέρασαν τη νύχτα μέσα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους στον αυτοκινητόδρομο Α8 ενώ ακυρώθηκαν και 80 πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μονάχου.

