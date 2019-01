Γαλλία: Χειροπέδες στον πυγμάχο που επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Υπό κράτηση τέθηκε πρώην πυγμάχος ως ύποπτος για βίαιη επίθεση εναντίον δύο χωροφυλάκων στο Παρίσι.

Ο πρώην πυγμάχος που είναι ύποπτος ότι επιτέθηκε σε δύο χωροφύλακες το Σάββατο (5/1) στο Παρίσι, στη διάρκεια της όγδοης κινητοποιήσης των «κίτρινων γιλέκων», παρουσιάσθηκε σήμερα το πρωί στην αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ μέσω του Twitter.

«Το άτομο που επιτέθηκε βίαια το Σάββατο σε χωροφύλακες στην πεζογέφυρα Σενγκόρ, παρουσιάσθηκε στους ερευνητές της ασφάλειας του Παρισιού. Τέθηκε αμέσως υπό κράτηση και θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις του ενώπιον της δικαιοσύνης», ανέφερε ο υπουργός στο μήνυμά του, μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε και από την εισαγγελία του Παρισιού.

Καταγόμενος από το διαμέρισμα Εσόν, ο άνδρας αυτός καταζητούνταν από την αστυνομία μετά τα επεισόδια. Έρευνα διεξήχθη χθες, Κυριακή, το πρωί στην κατοικία του κοντά στο Μασί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Καθώς απουσίαζε την ώρα εκείνη, ένα μέλος της οικογένειάς του είχε δηλώσει πως ο ύποπτος θα εμφανιζόταν σήμερα στην αστυνομία, διευκρίνισε πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

The #YellowVest protests in France are still ongoing. In this clip from today one guy flips over a hand rail and starts pushing back riot police by literally throwing punches at them. pic.twitter.com/6OZpLxNMPL