Γαλλία: Στόχος των Κίτρινων Γιλέκων έγινε το Γαλλικό Πρακτορείο

Και η έδρα του Γαλλικού Πρακτορείου έγινε στόχος της διαμαρτυρίας των "Κίτρινων Γιλέκων" στη σημερινή τους κινητοποίηση

Πάνω από 1.000 στελέχη των «Κίτρινων Γιλέκων» διεδήλωσαν σήμερα (5/1) έξω από την έδρα του Γαλλικού Πρακτορείου στο Παρίσι, εκστομίζοντας συνθήματα εχθρικά προς τα μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του πρακτορείου.

Προερχόμενοι από τα Ηλύσια Πεδία, «ομφαλό» του κινήματος διαμαρτυρίας κατά τις προηγούμενες εβδομάδες και όπου είχε αποτελέσει σημείο συγκέντρωσης και στη σημερινή κινητοποίηση, τα «Κίτρινα Γιλέκα» αυτά σταμάτησαν μπροστά στην έδρα του AFP, στην πλατεία του Χρηματιστηρίου στο Παρίσι κι επιδόθηκαν σε κάθε είδους αποδοκιμαστικές χειρονομίες και σχετλιασμούς.

Μετά περίπου μισή ώρα διαμαρτυρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πολλά «Κίτρινα Γιλέκα» πήραν τον λόγο και άλλοι ανέμιζαν πινακίδες με συνθήματα κατά του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν –όπως το «Μακρόν άφησε τα ψίχουλα στους επαίτες»--οι διαδηλωτές συνέχισαν την πορεία τους προς το Δημαρχείο.

Scuffles break out as #YellowVests return to streets for 1st protest of 2019 (WATCH LIVE) https://t.co/GIUBl6EKld pic.twitter.com/Nd90yV83Ic — RT (@RT_com) January 5, 2019

Πολλά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα κατά την πρώτη κινητοποίηση των «Κίτρινων Γιλέκων» για τη νέα χρονιά στο Παρίσι και στις άλλες πόλεις της Γαλλίας: περί το μεσημέρι, στις όχθες του Σηκουάνα και στο ύψος του Δημαρχείου, οι διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα κατά των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες απάντησαν με ρίψεις δακρυγόνων, ενώ έσπευσαν να τις συνδράμουν και οι ειδικές κατασταλτικές μονάδες CRS. Επίσης αψιμαχίες σημειώθηκαν και στη διάβαση Λεοπόλ-Σεντάρ-Σενγκόρ, που συνδέει τις δύο όχθες του Σηκουάνα στο ύψος των Κήπων του Κεραμικού, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους. Στο Παρίσι υπολογίζεται πως περί τους 1.500 διαδηλωτές συμμετείχαν το μεσημέρι στη μία πορεία με επίκεντρο τα Ηλύσια Πεδία και μέχρι το απόγευμα ο αριθμός τους είχε φθάσει τους 4.000.

Στην πόλη Ρουέν, όπου διαδήλωσαν περί τα 1.000-1.5000 «Γιλέκα», ένας ανθρωπος δέχθηκε αμυντική σφαίρα στο κεφάλι από τις δυνάμεις της τάξης, ενώ τουλάχιστον δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δύο οδοφράγματα, με κάδους και άλλα υλικά, είχαν στηθεί στην κεντρική αρτηρία της πόλης και ένα από αυτά πυρπολήθηκε.

Στο Μπορντώ, πάνω από 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Χρηματιστηρίου. Δύο τεθωρακισμένα οχήματα και δύο αντλίες της αστυνομίας βρίσκονταν παρατεταγμένα μπροστά από το Δημαρχείο της πόλης. Και σε αυτήν την πόλη οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σχεδόν σε όλην τη Γαλλία, διοργανώθηκαν πορείες των «Κίτρινων Γιλέκων», που αγνοώντας τις κυβερνητικές παραχωρήσεις, συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες με συνθήματα όπως «Μακρόν Παραιτήσου» και «Στοπ στην δημοσιονομική αδικία», στην πρώτη αυτή πράξη διαμαρτυρίας για το 2019.

Σε όλη την υπόλοιπη Γαλλία, όλες οι υπόλοιπες κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα, με εμφανή τη μειωμένη δύναμη των συμμετεχόντων. Στη δε πόλη της Νίκαιας μόλις 70 -80 «Κίτρινα Γιλέκα» συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, ενώ μία πομπή από τριάντα αυτοκίνητα προσπάθησε να κλείσει τον αυτοκινητόδρομο στα βόρειά της, αλλά αποτράπηκε η κίνησή τους από την ισχυρή παρουσία της αστυνομίας.

Η κατάσταση ξέφυγε μόνον στο Μποβαί, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει περίπου 600 «Κίτρινα Γιλέκα» να εισέλθουν στην πόλη, αφού προηγουμένως είχαν επιχειρήσει να αποκλείσει το αεροδρόμιο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ