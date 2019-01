Πέντε 15χρονα κορίτσια τα θύματα της τραγωδίας σε "escape room"

Πέντε έφηβες έχασαν τη ζωή τους στην Πολωνία σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα "escape room", στο Κοστζαλίν , στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

«Τα θύματα αυτής της τραγωδίας είναι παιδιά ηλικίας 15 ετών, νεαρά κορίτσια που γιόρταζαν κάποια γενέθλια», δήλωσε ο υπουργός Γιοάχιμ Μπρουντζίνσκι, στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

Ο εκπρόσωπος των πυροσβεστικών δυνάμεων της πόλης Τόμαζ Κουμπιάκ είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα και έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας». Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο τύπου της τοπικής αστυνομίας, το θύμα είναι ηλικίας περίπου 25 ετών.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Το υπουργείο Εσωτερικών επισήμανε ότι έδωσε διαταγή στις πυροσβεστικές δυνάμεις να ελέγχουν τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας σε όλα τα "escape rooms" της Πολωνίας, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 1000.

#Breaking: Just in - Five women dead after an an fire at an "escape room" in Kozzalin in #Poland! Cause of fire is still not known. pic.twitter.com/GyiJeUT89k