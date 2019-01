Στις φλόγες πολυτελές εστιατόριο στο Μάντσεστερ (vid)

Η φωτιά ξεκίνησε στην ταράτσα του τετραώροφου εστιατορίου, πιθανότατα από θερμάστρα και στο σημείο έσπευσαν τέσσρα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια πλατφόρμα.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι τέσσερα οχήματα βρίσκονται στο σημείο. «Πιστεύω ότι όλοι εγκατέλειψαν το κτίριο και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

«Δεν το πιστεύω ότι το Ivy έπιασε φωτιά. Ελπίζω να είναι όλοι καλά», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ ένας άλλος τόνισε ότι οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα.

Το εστιατόριο είχε μόλις έξι εβδομάδες που είχε ανοίξει.

The Ivy - one of Manchester's most exclusive restaurants - is on fire.



There are four fire engines at the scene.



It has only been open a month and it's understood the fire started in a patio heater on the roof garden of the Hardman Sq building. pic.twitter.com/49RaDTY7oC