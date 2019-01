Έτσι υποδέχθηκε ο κόσμος το 2019 (vid)

Με πυροτεχνήματα που φώτισαν τις παραλίες της Βραζιλίας και την αμερικανική ήπειρο, ολόκληρος ο κόσμος μπήκε στο νέο έτος.

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν τις παραλίες της Βραζιλίας και την αμερικανική ήπειρο και μ' αυτόν τον τρόπο ολόκληρος ο κόσμος μπήκε στο νέο έτος 2019, το οποίο αναμένεται ότι θα σφραγίσουν η άνοδος των εθνικισμών και των λαϊκισμών, η αύξηση της ανησυχίας για το κλίμα, η πρόκληση του Brexit, η κρίση των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία.

Το Ρίο μπαίνει στον χορό

Ο Χριστός Λυτρωτής χρωματίσθηκε, τα χέρια του ενώθηκαν και το κεφάλι του έγειρε, σε μια στάση περισυλλογής, πριν επανέλθει στη συνηθισμένη θέση του με τα χέρια απλωμένα: τα φώτα που έπεσαν πάνω στο εμβληματικό άγαλμα του Ρίο ντε Ζανέιρο έδωσαν στους εκατοντάδες χιλιάδες Καριόκας μια θεαματική οπτική ψευδαίσθηση, που αποτέλεσε την κορύφωση της γιορτής των πυροτεχνημάτων.

Αυτή την Πρωτοχρονιά η Βραζιλία αποκτά έναν νέο ακροδεξιό πρόεδρο καθώς το απόγευμα αναλαμβάνει καθήκοντα ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος γοήτευσε το 55% των συμπατριωτών του παρά τις ρατσιστικές, μισογυνικές και ομοφοβικές παρεκκλίσεις του, καθώς τους υποσχέθηκε να χαλιναγωγήσει τη διαφθορά, τη βία και την οικονομική κρίση.

Αυτός ο «τροπικός Τραμπ», ένας νοσταλγός της βραζιλιανής δικτατορίας (1964-1985) ο οποίος θα κυβερνήσει με πολλούς στρατιωτικούς και έναν υπερφιλελεύθερο υπουργό Οικονομίας, είναι το ένα από τα νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στην εξουσία στον κόσμο του 2019 και αποτελεί μέρος αυτού του λαϊκιστικού κύματος που σκάει σχεδόν παντού.

Φέτος αναμένονται εκλογές στην Αυστραλία, την Ινδία, το Αφγανιστάν, τη Νότια Αφρική και την Αργεντινή.

Το Παρίσι είναι μια γιορτή

Οι εορτασμοί του Νέου Έτους συνοδεύονται μερικές φορές από ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας των κινδύνων να σημειωθούν επίθεση ή βιαιότητες σε πόλεις. Έτσι στη Μαδρίτη δόθηκε άδεια μόνο σε 20.000 ανθρώπους να συγκεντρωθούν στην περίφημη πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ για να φάνε δώδεκα ρόγες σταφυλιού στις 12 τα μεσάνυχτα, όπως το θέλει μια παράδοση για να έχει κάποιος καλή τύχη τη νέα χρονιά.

Happy New Year 2019 in Hong Kong! pic.twitter.com/Isgfyzbfwm — NBC News (@NBCNews) December 31, 2018

Η Γαλλία γιόρτασε επίσης το πέρασμα στη νέα χρονιά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έπειτα από μια τρομοκρατική επίθεση στα μέσα Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο και τα έκτροπα από τα «κίτρινα γιλέκα», η κινητοποίηση των οποίων περιορίσθηκε πάντως πολύ τις τελευταίες ημέρες.

Δώδεκα χιλιάδες αστυνομικοί ήταν ανεπτυγμένοι στο Παρίσι και 148.000 σε όλη τη χώρα και δεν σημειώθηκε κανένα σοβαρό επεισόδιο.

Στα Σανζ-Ελιζέ, επίκεντρο της αμφισβήτησης τις τελευταίες εβδομάδες, 300.000 άνθρωποι σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώθηκαν για να περιμένουν τα μεσάνυχτα σε εορταστική ατμόσφαιρα ενώ από την Αψίδα του Θριάμβου προβαλλόταν ένα θέαμα ήχου και φωτός.

Μόνο μερικές δεκάδες «κίτρινα γιλέκα» φαίνονταν μέσα στο πλήθος των τουριστών και των περαστικών.

Στην τηλεοπτική ομιλία του για το Νέο Έτος, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να πάψουν «να χάνουν την υπόληψή τους ή να δίνουν την εντύπωση πως η Γαλλία είναι μια χώρα όπου η αλληλεγγύη δεν υφίσταται, όπου πρέπει πάντα να δαπανάμε περισσότερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «θυμός» των «κίτρινων γιλέκων» (τα οποία δεν κατονόμασε) έδειξε κυρίως πως «δεν είμαστε παραιτημένοι». Ο αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε επίσης πως «μέσα σε μερικές ημέρες» θα γράψει στους Γάλλους για να αποσαφηνίσει το περίγραμμα της μεγάλης «εθνικής συζήτησης» που θα ξεκινήσει στην αρχή της χρονιάς.

Επιθέσεις στο Μάντσεστερ και το Τόκιο

Η ευρωπαϊκή νύκτα σφραγίσθηκε από μια επίθεση με μαχαίρι που προκάλεσε τρεις τραυματίες στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Ο δράστης συνελήφθη. Ο Σαμ Κλακ, αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου και παραγωγός του BBC, δήλωσε πως τον άκουσε να φωνάζει «Αλλάχ» πριν από την επίθεση και στη διάρκειά της. «Ο τύπος είπε, αυτά είναι ακριβώς τα λόγια του: 'Όσο θα συνεχίζετε να βομβαρδίζετε άλλες χώρες, αυτά τα σκ... θα συνεχίζονται», ανέφερε επίσης ο αυτόπτης μάρτυρας.

Στο Τόκιο, ένας 21χρονος Γιαπωνέζος, ο Καζουχίρο Κουσάκαμπε, τραυμάτισε εννέα ανθρώπους, έναν από τους οποίους σοβαρά, ρίχνοντας το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος σε πεζόδρομο της πρωτεύουσας. Είχε «την πρόθεση να σκοτώσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK, ο Κουσάκαμπε δήλωσε στην αστυνομία πως ενήργησε «σε αντίποινα για την ποινή του θανάτου», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

From Tokyo to Pyongyang, celebrations as more countries mark the arrival of 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/CNY825bEzo — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2018

Brexit και Τραμπ

Το Λονδίνο μπήκε στη νέα χρονιά γιορτάζοντας τη σχέση του με την Ευρώπη, τη στιγμή που οι Βρετανοί είναι εξαιρετικά διχασμένοι στο θέμα του Brexit: τα πυροτεχνήματα στο London Eye συνοδεύονταν έτσι από μουσικές καλλιτεχνών από την ηπειρωτική Ευρώπη. Για τον δήμαρχό του, τον Σαντίκ Καν, το ζήτημα είναι να δείξουν οι Βρετανοί στην Ευρώπη πως το Λονδίνο θα παραμείνει «με ανοικτό πνεύμα» και «στραμμένο προς το μέλλον» στην εποχή μετά το Brexit.

Στο μήνυμά της για το Νέο Έτος, η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι κάλεσε το κοινοβούλιο να υποστηρίξει τη συμφωνία της για το Brexit ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορέσει «να περάσει σ' ένα νέο στάδιο» και να ξεπεράσει τις διαιρέσεις.

Το έτος 2018 ήταν ιδιαίτερα θυελλώδες, κυρίως μ' αυτή την πολιτική κρίση στη Βρετανία σχετικά με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2019.

Στα πρωτοσέλιδα θα συνεχίσει επίσης να κυριαρχεί ο ασύλληπτος αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το έτος 2018 επιβεβαίωσε την ικανότητά του να ανατρέπει τις ισορροπίες στα μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, είτε πρόκειται για τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα είτε για την αποχώρησή του από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ή για την απόφασή του να μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Για να ευχηθεί καλή χρονιά στους συμπατριώτες του, έφτιαξε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο λέει με σοβαρό ύφος και πολεμικό τόνο: «Ενώ εγώ βρίσκομαι στον Λευκό Οίκο και δουλεύω, εσείς έχετε βγει απόψε να γιορτάσετε. Όμως δεν σας κατηγορώ. Διασκεδάστε. Θα έχουμε μια σπουδαία χρονιά. Να έχετε ένα πολύ, πολύ καλό νέο έτος».

Happy New Year! Revelers in Times Square in New York City ring in 2019 https://t.co/jfN2tRVof7 pic.twitter.com/twc8q9HzjM — CNN (@CNN) January 1, 2019

Προεδρικές ευχές

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τους Ρώσους, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, να εργαστούν μαζί για να «βελτιώσουν την ευημερία και την ποιότητα της ζωής, ώστε όλοι οι πολίτες της Ρωσίας να αισθανούν θετικές αλλαγές στη χρονιά που αρχίζει».

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε χαιρετίσει το 2019 υποσχόμενος να συνεχίσει «τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων» και να ανοίξει την Κίνα στον υπόλοιπο κόσμο «όλο και περισσότερο».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φάνηκε λιγότερο συναινετικός. Η Βόρεια Κορέα μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση, αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις κυρώσεις τους που συνδέονται με το ζήτημα των πυρηνικών της, δήλωσε ο Κιμ Γιόνγκ Ουν στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του ζητώντας να τερματισθούν τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα.

Πυροτεχνήματα στο Σίδνεϊ

Για να σηματοδοτήσει την έναρξη του 2019, το Σίδνεϊ, η μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, οργάνωσε το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων που έχει γίνει ποτέ πάνω από τον εμβληματικό κόλπο του.

Ο ουρανός φωτίσθηκε από τα πυροτεχνήματα για 12 λεπτά, ενθουσιάζοντας ενάμιση εκατομμύριο θεατές με φόντο το διάσημο κτίριο της όπερας.

Στο Χονγκ Κόνγκ, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του λιμανιού της Βικτόρια για ένα δεκάλεπτο θέαμα πυροτεχνημάτων που κόστισε 1,57 εκατομμύριο ευρώ.

Fireworks extravaganza over Sydney Harbour as Australia welcomes in 2019 #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/ZUOLnVzSLk — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2018

Ο Μεϊγουέδερ «το διασκέδασε»

Στη Σαϊτάμα, βόρεια του Τόκιο, ένας πολυδιαφημισμένος αγώνας-θέαμα έφερε αντιμέτωπους τον αμερικανό σουπερστάρ του μποξ Φλόιντ Μεϊγουέδερ με τον νεαρό γιαπωνέζο πρωταθλητή του κικ μπόξινγκ, τον «Ninja Boy» Τενσίν Νασουκάουα, ο οποίος δεν αντιστάθηκε για πολύ: δύο λεπτά. «Το διασκεδάσαμε», σχολίασε ο 41χρονος Αμερικανός, ο οποίος παραμένει αήττητος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ