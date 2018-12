Έκρηξη σε λεωφορείο στο Κάιρο- Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Πληροφορίες για έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο νότια του Καΐρου στην Αίγυπτο, μετέδωσε το Sky News Arabia. Υπάρχουν αναφορές για αρκετούς νεκρούς και τραυματισμένους.

Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε κοντά στη Νεκρόπολη της Γκίζας.

Πάντως, μέχρι στιγμής, οι Αρχές της Αιγύπτου δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις για το συμβάν.

Το Sky News Arabia, εν τω μεταξύ, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

