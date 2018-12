«Έσβησε» ο μεγαλύτερος σε ηλικία πολίτης και βετεράνος των ΗΠΑ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 112 ετών, άφησε χθες, 27 Δεκεμβρίου, ο γηραιότερος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μεγαλύτερος σε ηλικία βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για τον Ρίτσαρντ (Αρβιν) Οβερτον, ο οποίος υπηρέτησε επί τρία χρόνια, σε στρατιωτική μονάδα Αφροαμερικανών και είχε ενεργό συμμετοχή σε μάχες και στρατιωτικές επιχειρήσεις που έγιναν στον Ειρηνικό, κατά την διάρκεια του πολέμου.

Ο Οβερτον έγινε ευρέως γνωστός κατά την Ημέρα των Βετεράνων το 2013, όταν βραβεύτηκε από τον τότε Αμερικανό πρόεδρο, Μπάρακ Ομπάμα.

'Οταν είχε ερωτηθεί για την ηλικία του απέδωσε την μακροζωία του στον Θεό, ωστόσο σημείωσε ότι έπαιξαν ρόλο τα πούρα και το ουίσκι!

«Καπνίζω πούρα από τα 18 μου. Ακόμα τα καπνίζω, δώδεκα την ημέρα» ήταν η φράση που είχε πει σε δημοσιογράφο αμερικανικού δικτύου.

Κατά την βράβευση του Οβερτον, ο Μπάρακ Ομπάμα είχε πει: «Ηταν στο Περλ Χάρμπορ όταν τα πολεμικά πλοία ακόμη “κάπνιζαν”. Ηταν στην Οκινάουα, ήταν στο Ιβο Τζίμα».

Ο Ρίτσαρντ Οβερτον είχε γεννηθεί στο Ωστιν του Τέξας το 1906. Το 2017, η πολιτεία του Τέξας γιόρτασε τα 111ά γενέθλιά του, δίνοντας το όνομά του στον δρόμο όπου ζούσε επί 70 χρόνια.

