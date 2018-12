New York Times:Τουρκικές σειρές σε Netflix-Σύμβολο μαλακής ισχύος

Στο μεγάλο αντίκτυπο που έχουν οι τουρκικές τηλεοπτικές σειρές -κυρίως δράμα- τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Λατινική Αμερική όσο και στην Ευρώπη αναφέρεται άρθρο των New York Times με τίτλο «Can Netflix Take Turkey’s TV Dramas to the World?». Το άρθρο εστιάζει επιπλέον στο μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Netflix για παραγωγή σειρών πλέον στην Τουρκία.

Ο "Προστάτης" (The Protector), αναφέρει το άρθρο, είναι η τελευταία ένδειξη για το πώς το δράμα της τουρκικής τηλεόρασης εξαπλώνεται παγκοσμίως. Στην Τουρκία κάθε βράδυ συναγωνίζονται πολλές δραματικές σειρές, κάθε επεισόδιο διαρκεί μέχρι και δύο ώρες ή περισσότερο γεμάτο ρομαντισμό, οικογενειακές συγκρούσεις και γκάνγκστερ. Ορισμένες σειρές έχουν συνδεθεί με τον αυξανόμενο εθνικισμό στη χώρα, άλλες σειρές έχουν εξοργίσει τους συντηρητικούς αφού δείχνουν δείχνοντας ιστορικές φιγούρες να πίνουν αλκοόλ και να ερωτοτροπούν.





Όπως σημειώνουν οι Νew York Times, οι τουρκικές σειρές αποτελούν φαινόμενο στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική και έχουν γίνει ένα σύμβολο της τουρκικής μαλακής ισχύος που χρησιμοποιήθηκαν και ως μετρητές σε πολιτικές διαμάχες. «Την 1η Μαρτίου, για παράδειγμα, ο δορυφορικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός MBC της Σαουδικής Αραβίας έχασε το σύνολο του τουρκικού δράματος, διακόπτοντας κάποιες σκηνές, προφανώς ανταποκρινόμενο στην τουρκική υποστήριξη προς το Κατάρ. (

Τώρα οι τουρκικές σειρές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φέτος, μια μεταγλωττισμένη εκδοχή του "Fatmagul", ένα αναγνωρισμένο δράμα για τα επακόλουθα ενός ομαδικού βιασμού, προσελκύει σχεδόν ένα εκατομμύριο θεατές ανά επεισόδιο στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο Nova, ένα μικρό κανάλι που ειδικεύεται στις τηλεοπτικές σειρές της Λατινικής Αμερικής. Άλλες σειρές έχουν βρει παρόμοια επιτυχία σε χώρες από τη Βουλγαρία στη Σουηδία.

Μόνο η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανθεκτικές, είπε ο Fredrik af Malmborg, διευθύνων σύμβουλος του διανομέα τηλεόρασης Ecchorights, σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Η τουρκική τηλεόραση αφορά οικογενειακά και ηθικά ζητήματα», ανέφερε. «Είναι ελαφρώς συντηρητική, ελαφρώς ντεμοντέ, αλλά δεν είναι κυνική».

Το Netflix έχει δείξει τουρκικά δράματα από το 2016, αλλά η μετάβασή δικών της παραγωγών εκεί δείχνει την αυξανόμενη απήχησή τους, δήλωσε ο Malmborg.

Μια δεύτερη σεζόν του «The Protector» έχει ήδη ανατεθεί και το Netflix εργάζεται σε μια άλλη πρωτότυπη παραγωγή με πρωταγωνιστή τον Beren Saat, έναν από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της Τουρκίας.

Ο Yasemin Y. Celikkol, ένας υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας που μελετά τα τουρκικά δράματα, δήλωσε ότι ορισμένες σειρές είχαν αποδείξει ιδιαίτερες απόψεις σε ορισμένες άλλες χώρες. Μια εκπομπή που ονομάζεται "Falling Leaves" ήταν ένα χτύπημα στη Βουλγαρία, δήλωσε, επειδή η πλοκή της είναι «για τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν στις οικογένειες όταν μετακινούνται στις πόλεις.» Υπήρξε πολλή εσωτερική μετανάστευση στη Βουλγαρία και οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους, πρόσθεσε.

Το τουρκικό δράμ ανέτρεψαν την εικόνα της Τουρκίας και στη Ρωσία, δήλωσε ο κ. Celikkol, με αποτέλεσμα πολλοί Ρώσοι να ταξιδεύουν εκεί για διακοπές, να βρουν συζύγους ή να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη. Αλλά αυτό φάνηκε να έχει προκαλέσει μια αντίδραση, πρόσθεσε. Το 2016, μια ρωσική τηλεοπτική εταιρεία έκανε μια σειρά "Ανατολή / Δύση", σχετικά με ένα ρωσικό ζευγάρι που επισκέφτηκε μια τουρκική κλινική γονιμότητας για να καταλήξει η ρωσίδα ως η δυσαρεστημένη δεύτερη γυναίκα του τούρκου γιατρού.