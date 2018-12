Νύκτα "εξωγήινων" η χθεσινοβραδινή στη Νέα Υόρκη-Δείτε γιατί(Vid)

Βγαλμένη από αμερικανικές σειρές ήταν η χθεσινοβραδινή νύκτα στη Νέα Υόρκη. Ένας ουρανός όλο μπλε θύμισε κάλεσμα από... εξωγήινους.

Το απόκοσμο μπλε χρώμα που απέκτησε το βράδυ της Πέμπτης ο ουρανός της Νέας Υόρκης προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους του «μεγάλου Μήλου» μέχρι να διακριβώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.Σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική οι εντυπωσιακές εικόνες προκλήθηκαν από φωτιά σε μετασχηματιστή εργοστασίου ενέργειας της εταιρείας Con Ed στην Αστόρια.

Ευτυχώς από την έκρηξη, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός με την εταιρεία να κάνει λόγο για «μικρή ηλεκτρική πυρκαγιά» προσθέτοντας ότι αναζητεί τα αίτιά της.

*Not* aliens. Blown transformer at Queens Con-Ed facility. Scattered power outages, including LGA. Con-Ed, FDNY, PD, OEM all working on it. https://t.co/xX60Ph8SWw