Έκπληξη Τραμπ - Μελάνια στους Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε την επομένη των Χριστουγέννων τους Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ, καθώς ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η «πρώτη κυρία» Μελάνια, εμφανίστηκαν από το πουθενά μπροστά τους, πραγματοποιώντας μη -επισήμως τουλάχιστον- προγραμματισμένο ταξίδι στην στρατιωτική διοίκηση της αραβικής χώρας.

Η παρουσία του προεδρικού ζεύγους προκάλεσε ενθουσιασμό στους Αμερικανούς και Αμερικανίδες στρατιώτες, οι οποίοι έσπευσαν να βγάλουν ακόμα και... σέλφι με τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του, Μελάνια.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ ευχήθηκαν καλές γιορτές τους Αμερικανούς στρατιώτες και τους ευχαρίστησαν για τις επιτυχίες στους στη μάχη κατά της τρομοκρατίας στην περιοχή, αλλά και τις θυσίες που έχουν κάνει, άλλοι με την ζωή ή την σωματική τους ακαιραιότητα και άλλοι όντας μακριά από τους δικούς τους ανθρώπους. Να σημειώσουμε ότι μόλις χθες, το ιρακινό κοινοβούλιο θέσπισε ως γενική αργία την ημέρα των Χριστουγέννων και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Χριστιανούς ανά τον κόσμο, αλλά και τους Ιρακινούς, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μουσουλμάνοι.

Το Airforce one που μετέφερε το προεδρικό ζεύγος στο Ιράκ είχε «εντοπιστεί» να διασχίζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, προκαλώντας ένα είδος μυστηρίου στις ευρωπαϊκές αρχές, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θεώρησε σκόπιμο να εξηγήσει τους λόγους του ταξιδιού του και τον προορισμό του.

Ένα σενάριο που είχε... διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες, αναφερόταν σε πιθανό ταξίδι του προέδρου στις αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η «πρώτη κυρία», ωστόσο, θέλησαν να κάνουν την έκπληξη και το πέτυχαν, καθώς ξαφνικά προσγειώθηκαν στον διάδρομο της βάσης στο Ιράκ και βρέθηκαν κοντά στους Αμερικανούς στρατιώτες.

Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα, με απόφαση του ρεπουμπλικανού προέδρου, οι αμερικανικές δυνάμεις στην γειτονική Συρία ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για την αποχώρησή τους, καθώς, συμφωνα με τον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου, ολοκλήρωσαν το έργο και την αποστολή τους στην περιοχή.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw