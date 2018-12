Πάντρεψαν δίδυμα αδέλφια μεταξύ τους για τον πιο απίστευτο λόγο

Οι γονείς δύο διδύμων στην Ταϊλάνδη πάντρεψαν τα παιδιά με κάθε επισημότητα, καθώς πιστεύουν πως τα αδέλφια ήταν ζευγάρι σε προηγούμενη ζωή τους και ήταν γραφτό να γεννηθούν μαζί.

Ο 6χρονος Guitar και η αδελφή του γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012 και οι γονείς τους κατάλαβαν αμέσως πως έπρεπε να τα παντρέψουν.

Οι Βουδιστές θεωρούν πως τα δίδυμα αδέλφια διαφορετικού φύλου είχαν καρμικές σχέσεις στις προηγούμενες ζωές τους και ξαναγεννήθηκαν μαζί, καθώς δεν έχουν εκπληρώσει τη μοίρα τους ακόμη. Πιστεύουν, όπως αναφέρεται στην Daily Mail, πως αν δεν παντρευτούν όσο το δυνατόν νωρίτερα θα είναι κακότυχα.

Ο πατέρας των διδύμων, Amornsan Sunthorn Malirat, και η μητέρα τους Phacharaporn, ξόδεψαν χιλιάδες ευρώ για να παντρέψουν τα παιδιά τους.

«Ο λόγος που τα παντρέψαμε είναι ότι τα παιδιά ήταν ζευγάρια σε προηγούμενη ζωή», τόνισε ο πατέρας και συμπλήρωσε πως τα παιδιά νυμφεύτηκαν ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει σε εκείνη τη ζωή. «Αν παντρευτούν, θα ζήσουν υγιή και ευτυχισμένα».

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» δεκάδες καλεσμένοι, φίλοι, συγγενείς και γείτονες της οικογένειας.

Παρότι τα παιδιά είναι παντρεμένα, ο γάμος τους δεν τους δεσμεύει νομικά και θα μπορέσουν στο μέλλον να επιλέξουν νέους συζύγους.

«Ήταν τόσο γλυκά κατά τη διάρκεια της τελετής», είπε η μητέρα αναφερόμενη στα παιδιά της. «Θα είναι οι καλύτεροι φίλοι για το υπόλοιπο της ζωής τους. Θα μπορέσουν να βρουν τον δικό τους σύζυγο όταν μεγαλώσουν. Αλλά, αυτή η τελετή θα είναι πάντοτε σημαντική για εκείνα».

