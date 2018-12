Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων στην Ινδονησία

Ο απολογισμός των θυμάτων του τσουνάμι το οποίο προκάλεσε μια ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία αυξήθηκε σε 281 νεκρούς και άλλους πάνω από 1.000 τραυματίες, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της ασιατικής χώρας.

«Ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως και ο απολογισμός των ζημιών», προεξόφλησε ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως τουλάχιστον 57 άνθρωποι παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι.

Ο προηγούμενος απολογισμός τον οποίο είχαν δημοσιοποιήσει οι αρχές της Ινδονησίας έκανε λόγο για 222 νεκρούς.

Το τσουνάμι έπληξε απροειδοποίητα το βράδυ του Σαββάτου τις νότιες ακτές της Σουμάτρας και το δυτικό άκρο της Ιάβας, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου που είναι γνωστό ως το «παιδί» του θρυλικού Κρακατόα, του Άνακ Κρακατόα.

Ομάδες εφοδιασμένες με μηχανήματα έργου και άλλο βαρύ εξοπλισμό συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες στα συντρίμμια με την ελπίδα πως θα βρουν επιζήσαντες.

Ειδικοί προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου να πλήξουν την περιοχή νέα θανάσιμα σεισμικά παλιρροϊκά κύματα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Ο ινδονήσιος πρόεδρος Τζόκο Ουιντόντο αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τις περιοχές που επλήγησαν, ενώ ακόμη δεν είχαν συμπληρωθεί ούτε τρεις μήνες από την ημέρα που ένα τσουνάμι το οποίο προκάλεσε ισχυρός σεισμός στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους στην Παλού και γύρω από αυτή, στη νήσο Κελέβη.

Η Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος 17.000 νησιών και νησίδων, τα οποία σχηματίστηκαν εξαιτίας της σύγκλισης τριών μεγάλων τεκτονικών πλακών (της ινδοειρηνικής, της αυστραλιανής και της ευρασιατικής), βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, περιοχή όπου καταγράφεται ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στην ασιατική χώρα καταμετρώνται τουλάχιστον 127 ενεργά ηφαίστεια.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO