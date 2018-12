Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας ενός σφάλματος στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Προσπαθούμε να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες να απευθυνθούν στην αεροπορική τους εταιρεία, προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για την πτήση τους.

Update #Birminghamairport a airport spokesman has said "We are working to resolve the issue as soon as possible. We apologise for the inconvenience this is causing to our passengers." #Birmingham @bhx_official