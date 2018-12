Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον νέο Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ (pic)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε σήμερα πως θα αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις την 1η Ιανουαρίου με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν, αφού ο Μάτις παραιτήθηκε εξαιτίας των διαφορών του με τον Τραμπ σε θέματα πολιτικής και προσφέρθηκε να παραμείνει στον θώκο του για δύο ακόμη μήνες.

Μια πηγή προσκείμενη με την κατάσταση είπε στο Ρόιτερς ότι ο Τραμπ ενοχλήθηκε από την προσοχή που δόθηκε στην επιστολή παραίτησης του Μάτις, όπου επέκρινε τις επιλογές του Αμερικανού προέδρου στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και τη συμπεριφορά του προς τους στρατιωτικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον, μετά την απόφαση του μεγιστάνα να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό του Σάναχαν με ένα tweet, χαρακτηρίζοντας το πρώην ηγετική στέλεχος της Μπόινγκ «πολύ ταλαντούχο».

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι ο πολύ ταλαντούχος αναπληρωτής υπουργός μας Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού υπουργού Άμυνας αρχής γενομένης της 1ης Ιανουαρίου» έγραψε στο Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!