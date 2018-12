Ινδονησία:Έκρηξη ηφαιστείου προκάλεσε τσουνάμι–Εκατοντάδες νεκροί

Σε τουλάχιστον 168 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 745 στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα της Ινδονησίας από το τσουνάμι που έπληξε χθες Σάββατο τις ακτές τους, το οποίο σχηματίστηκε έπειτα από υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατόα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BBC.

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και τους τουρίστες στις παράκτιες περιοχές γύρω από τον Πορθμό της Σούνδας να μείνουν μακριά από τις παραλίες, ενώ μια προειδοποίηση για έντονο φαινόμενο πλημμυρίδας έως τις 25 Δεκεμβρίου είχε εκδοθεί ήδη στην περιοχή.

Εικόνες τηλεοπτικών συνεργείων δείχνουν δρόμους να έχουν αποκλειστεί από τα συντρίμμια σπιτιών, αυτοκίνητα να έχουν ανατραπεί και πεσμένα δέντρα. Τα νερά από το τσουνάμι παρέσυραν τη σκηνή πάνω στην οποία έπαιζε τοπικό ροκ συγκρότημα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός μουσικού. Οι υπόλοιποι αγνοούνται.

H εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει πληροφορίες για την καταστροφή, σημειώνοντας ότι υπάρχει "πιθανότητα ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί".

Τα τσουνάμι που είχαν προκληθεί έπειτα από έκρηξη του Κρακατόα το 1883 είχαν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων.

Το χθεσινοβραδινό τσουνάμι προκλήθηκε από "μια υποθαλάσσια κατολίσθηση που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Ανάκ Κρακατόα" και οξύνθηκε από ένα αφύσικα έντονο φαινόμενο πλημμυρίδας λόγω της πανσελήνου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο.

Ο σεισμολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν Μπεν Βαν ντερ Πλάιτζμ, δήλωσε ότι το τσουνάμι μπορεί να προκλήθηκε από μια "μερική κατάρρευση" του Ανάκ Κρακατόα.

"Η αστάθεια των κλιτύων ενός ενεργού ηφαιστείου μπορεί να προκαλέσει κατολίσθηση ικανή να μετακινήσει μεγάλο όγκο νερού, δημιουργώντας τοπικά παλιρροϊκά κύματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ ισχυρά. Είναι σαν να ρίχνεις ξαφνικά έναν σάκο με άμμο μέσα σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό", δήλωσε.

