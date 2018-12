Την συνέλαβαν την ώρα που προσπαθούσε να εκδώσει ανήλικη (vid)

Η στιγμή της σύλληψης γυναίκας που προσπαθούσε να εκδώσει ανήλικη που γνώρισε online.

Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης γυναίκας η οποία προσπαθούσε να εκδώσει 15χρονη την οποία γνώρισε online έδωσαν στη δημοσιότητα οι ρωσικές αρχές.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του RT, το ιδιαίτερο «εμπόρευμα» επί της προκείμενής ήταν η παρθενία της ανήλικης- και ο αγοραστής ήταν μυστικός αστυνομικός.

Η 22χρονη μαστροπός, η οποία ήταν από την Αγία Πετρούπολη, βρήκε πελάτη στη Μόσχα και νοίκιασε ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τη συνεύρεση- ενώ ζήτησε από τον «πελάτη» να μην αργήσει πολύ με την κοπέλα, επειδή οι γονείς της «ήταν αυστηροί» και έπρεπε να γυρίσει σπίτι εγκαίρως. Η στιγμή της συναλλαγής (στα 650.000 ρούβλια- περίπου 8.300 ευρώ) κατεγράφη σε βίντεο, όπου φαίνεται η χαρά της όταν βλέπει τα λεφτά- μέχρι τη σύλληψή της.

Η 22χρονη είπε στην αστυνομία πως βρήκε το κορίτσι στα social media και την έπεισε να πουλήσει την παρθενία της, υποσχόμενη εύκολα χρήματα. Έπειτα ταξίδεψε από την Αγία Πετρούπολη στη Μόσχα και κανόνισε τα πάντα.

