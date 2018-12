Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς-Δέκα τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου, στην πόλη Ρεκλινγκχάουζεν της δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός του και εννέα άλλοι άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές ποια ήταν η αιτία του ατυχήματος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση μία γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της.

Η Γερμανία βρίσκεται σε επιφυλακή από τον Δεκέμβριο του 2016, όταν ένας Τυνήσιος με ισλαμιστικές διασυνδέσεις έκλεψε ένα φορτηγό, αφού προηγουμένως σκότωσε τον οδηγό του, και το έριξε σε μια πολυσύχναστη αγορά, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

#BREAKING : #GERMANY 1 Women Dead & 14 Others Injured When Car Drove At The Bus Stop In #Recklinghausen. Motive Of This Attack Is Unknown At The Present Cant Say About Why The Car Drove Off The Roadway. What Is Behind This.

(PHOTOGRAPH'S VIA SOURCE) pic.twitter.com/OTENaHjcG0