Τραμπ: Νικήσαμε το ISIS στη Συρία

Οι ΗΠΑ νίκησαν την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι αυτός ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν έχει αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη χώρα αυτή.

«Νικήσαμε τον ISIS στη Συρία, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο παραμείναμε εκεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας Τραμπ» έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Twitter.

Νωρίτερα σήμερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο της πλήρους απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία.

«Πρόκειται για μια πλήρη αποχώρηση» που θα λάβει χώρα «όσο το δυνατόν συντομότερα», επισήμανε στο AFP ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος διευκρίνισε ότι η «απόφαση ελήφθη χθες».

Μια τέτοια απόφαση, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα ανέτρεπε τις εικασίες σχετικά με μια μακρόχρονη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία, ένα σενάριο υπέρ του οποίου συνηγορούσαν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Τζιμ Μάτις και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος δεν θα επανεμφανιστεί.

Εντούτοις, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος είχε εκφράσει κατά το παρελθόν την έντονη επιθυμία του να φέρει τα στρατεύματα πίσω στην πατρίδα τους από τη Συρία, όταν καταστεί δυνατόν.

Περίπου 2000 Αμερικανοί στρατιώτες συνεχίζουν να επιχειρούν στη Συρία, πολλοί εκ των οποίων μέλη των ειδικών δυνάμεων, που εργάζονται στενά με τη συμμαχία Κούρδων και Αράβων πολιτοφυλάκων.

Ακόμα κα στην περίπτωση που τα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τη Συρία, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν μια σημαντική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, μεταξύ άλλων κατά μήκος των συνόρων στο Ιράκ με περίπου 5200 στρατιώτες.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.