Έκρηξη βίας σε διαδηλώσεις στις Βρυξέλλες (video)

Διαδήλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στους δρόμους της πρωτεύουσας του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, ενάντια στο σύμφωνο μετανάστευσης του ΟΗΕ που εγκρίθηκε από 164 χώρες.

Άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες και διαμαρτύρονται για το σύμφωνο μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το RT, ένταση προκλήθηκε μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν αντλίες νερού και δακρυγόνα.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, εκπρόσωποι από 164 χώρες υπέγραψαν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποχώρησαν από το σύμφωνο πέρυσι.

Το έγγραφο αντιπροσωπεύει την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να υιοθετήσει μια κοινή παγκόσμια προσέγγιση σε όλες τις πτυχές της διεθνούς μετανάστευσης. Το έγγραφο περιλαμβάνει 23 στόχους για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Το μέτρο αποδείχθηκε ιδιαίτερα διχαστικό ζήτημα στην Ευρώπη, καθώς η Βουλγαρία, η Σλοβακία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά τους να διαμορφώνουν τις δικές τους πολιτικές.

I belgi in marcia a Bruxelles contro l'accordo ONU sull'immigrazione. La rivolta contro il totalitarismo globalista si espande in tutto il mondo. I popoli della Terra rivendicano il loro diritto ad esistere. I popoli della Terra non vogliono estinguersi. pic.twitter.com/zXMBgx5ZLy