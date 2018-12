Δείτε πως είναι σήμερα τα παιδάκια των χριστουγεννιάτικων ταινιών

Ξεκίνησαν ως παιδιά-θαύματα την καριέρα τους στον κινηματογράφο, πρωταγωνιστώντας σε χριστουγεννιάτικες ταινίες που έχουν γίνει κλασικές. Και μπορεί εμείς, ως τηλεθεατές να τα βλέπουμε κάθε χρόνο ως χαριτωμένα παιδάκια, όμως η ζωή συνεχίστηκε για όλα τους. Άλλα παιδιά είχαν την τύχη του Μακόλεϊ Κόλκιν με τις καταχρήσεις και τη ραγδαία πτώση της καριέρας τους και άλλα κατάφεραν να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Για να τα δούμε, ένα-ένα:

Τόμας Μπρόντι Σάνγκστερ, Love Actually (2003)

Ολίβια Όλσον, Love Actually (2003)



To κοριτσάκι που λάτρευε ο Σαμ στο Love Actually, ζητώντας από τον πατέρα του (Λίαμ Νίσον) να τον πάει να την αποχαιρετήσει στο αεροδρόμιο ήταν η Τζοάνα. Δεκαέξι χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας, η Ολίβια Όλσον δεν έχει καταφέρει κάτι σημαντικό στην καριέρα της ως ηθοποιός και ασχολείται πλέον με τη μουσική. Ωστόσο εμφανίζεται σε όλα τα events που αφορούν την ταινία και αυτά δεν είναι λίγα, κάθε χρόνο γίνονται.

Τζόνι Γκαλέκι, Τρελό θηριοτροφείο (1989)

Τις περιπέτειες της οικογένειας Γκρίζγουολντ άλλοι τις βρίσκουν εκνευριστικές, άλλοι ξεκαρδιστικές. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια κλασική χριστουγεννιάτικη κωμωδία που έγινε πετυχημένο franchise. Ο μικρούλης που έπαιζε τον γιο του Τσέβι Τσέις δεν είναι άλλος από τον πρωταγωνιστή του Big Bang Theory, Τζόνι Γκαλέκι. Ο 43χρονος ηθοποιός ήταν 13 ετών όταν πρωταγωνιστούσε στο National Lampoon’s Christmas Vacation. Σήμερα είναι από τους πιο καλοπληρωμένους τηλεοπτικούς ηθοποιούς παγκοσμίως. Not bad!

Mάρα Γουίλσον, Miracle on 34th Street (1994)

Αυτό το κορίτσι και αν ήταν παιδί-θαύμα. Στα 4 της είχε παίξει στο Mrs Douptfire μαζί με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς και στα 7 της πρωταγωνιστούσε στη Matilda και το ριμέικ του Miracle on 34th Street. Παίζοντας τον ρόλο που είχε παίξει παλιότερα η Νάταλι Γουντ, η Γουίλσον υποδυόταν το κοριτσάκι που δεν πίστευε στον Άγιο Βασίλη. Σήμερα, στα 31 της η Μάρα Γουίλσον έχει παρατήσει την υποκριτική και είναι σεναριογράφος low budget ταινιών. Η ίδια δεν θέλει να μιλάει για το παρελθόν της ως ηθοποιός, αναφέροντας απλώς ότι επρόκειτο για τραυματική, παιδική εμπειρία.

Tζακ Λόιντ, Jingle all the way (1996)

Όταν ήταν πιτσιρίκος, o Tζακ Λόιντ έπαιξε τον γιο του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στο κλασικό χριστουγεννιάτικο Jingle all the way, ενώ λίγα χρόνια αργότερα -στα 10 της- έπαιξε τον ρόλο του Anakin Skywalker στο Star Wars: The Phantom Menace. Από εκεί και πέρα, δεν τα πήγε καλά στη ζωή του, παρά την πολλά υποσχόμενη αρχή. Το 2016 διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια και παρέμεινε σε ψυιατρική κλινική. Δεν ασχολείται βέβαια πλέον με την ηθοποιία. Πριν γίνει γνωστή η ψυχική του νόσος, ο Λόιντ είχε εξομολογηθεί ότι πέρασε μια φριχτή παιδική ηλικία, όπου αναγκαζόταν να δίνει έως και 60 συνεντεύξεις τη μέρα, ενώ είχε υποστηρίξει ότι ήταν θύμα στο bullying στο σχολείο, γιατί οι συμμαθητές του έκαναν τον ήχο και την κίνηση του φωτόσπαθου κάθε φορά που τον αντίκριζαν.

