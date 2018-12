ΕΚΤΑΚΤΟ: Εξουδετερώθηκε ο δράστης του Στρασβούργου (LIVE)

Ο Σερίφ Σεκάτ, ο δράστης της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι το βράδυ της Τρίτης, σκοτώθηκε απόψε (13/12) γύρω στις 22:15 ώρα Κύπρου, σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Σε δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Κριστόφ Καστανέρ, επιβεβαίωσε την εξουδετέρωση του δράστη. Ωστόσο, όπως δήλωσε αυτή την ώρα (23:10 ώρα Κύπρου) η Αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του υπόπτου.

Σύμφωνα με το France Info, ο καταζητούμενος κρυβόταν σε μια αποθήκη στο Πλεν-ντε-Μπουσέρ, στη συνοικία Μεϊνό, πολύ κοντά στο Νεντόρφ, την περιοχή όπου θεάθηκε για τελευταία φορά μετά την επίθεση.

Στην περιοχή αυτή ήταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα πάντα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Σεκάτ ήταν εκείνος που πυροβόλησε πρώτος, εναντίον ενός περιπολικού της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Euronews (11:05 ώρα Κύπρου) δεν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών. Παράλληλα, όπως μετέδωσε το Euronews τον ύποπτο αναγνώρισε ένας πολίτης ο οποίος κάλεσε τις Αρχές.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ, είχε ανακοινώσει ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά, που παρέμενε κλειστή τις τελευταίες ημέρες, θα επαναλειτουργήσει κανονικά αύριο Παρασκευή.

Πιο πριν το ρωσικό πρακτορείο Sputnik, έκανε αναφορά για συναγερμό που έχει σημάνει τα τελευταία λεπτά στο Στρασβούργο, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί ενώ, το ελικόπτερο της αστυνομίας βρισκόταν πάνω από συγκεκριμένη συνοικία.

Υπενθυμίζεται ότι ήταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο του ανθρωποκυνηγητού που είχαν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη της προχθεσινής επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, που είχε αποτέλεσμα τρεις νεκρούς.

Την ίδια ώρα όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που βρίσκεται στην περιοχή τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί ακούστηκαν απόψε 13/12, στη συνοικία Λα Μεϊνό του Στρασβούργου.

Ο δημοσιογράφος είπε ότι άκουσε τρεις ή τέσσερις πυροβολισμούς ενώ ταυτόχρονα άκουγε και το ελικόπτερο της αστυνομίας που πετούσε από πάνω.

#Strasbourg: What sounds like shooting has just been heard at #Neudorf towards #Schultfield, police operation in progress "#CherifChekatt #terrorism pic.twitter.com/CSdteLvJO2