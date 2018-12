Συγκλονιστικό: Οι φίλοι της Στρασμπούρ τραγουδούν για τα θύματα

Συγκλονισμένοι είναι όλοι στη Γαλλία και την Ευρώπη, από την επίθεση ενός Γαλλομαροκινού στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, σκοτώνοντας 3 άτομα και τραυματίζοντας 12. Την ώρα της επίθεσης, διεξαγόταν στο γήπεδο της πόλης ο αγώνας της Στρασμπούρ με την Ολίμπια Λουμπιάνας για το Basketball Champions League.

Η αστυνομία ζήτησε να μην φύγει ο κόσμος από το γήπεδο για λόγους ασφαλείας μετά τη λήξη του αγώνα και έτσι οι 5.000 φίλοι της Στρασμπούρ έμειναν στις εξέδρες τραγουδώντας για τα θύματα της επίθεσης. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές.

Το τραγικό περιστατικό, που έγινε τρία χιλιόμετρα από το γήπεδο του αγώνα Rheus Sport, είχε ως συνέπεια οι Αρχές να δώσουν εντολή για την παραμονή των φιλάθλων στο γήπεδο.

«Έμαθα για τoυς πυροβολισμούς από αυτόν που καθόταν δίπλα μου στην εξέδρα, και έπειτα είδα ότι η ασφάλεια και οι αξιωματούχοι κινούνταν ασυνήθιστα», δήλωσε ο Αρνό Μπαρ, θεατής στο παιχνίδι. «Στο ημίχρονο, υπήρξε μια ανακοίνωση για να μας πουν ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω για να καπνίσουμε. Ο αγώνας συνεχίστηκε, σε μια κάπως βαριά ατμόσφαιρα, πριν αποκτήσει λίγο ρυθμό προς το τέλος του αγώνα».

Στο τέλος της συνάντησης, οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την παραμονή των θεατών και την απαγόρευση εξόδου από το Rhenus Sport. «Ήταν μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι κάθονταν, μιλούσαν και τραγουδούσαν με ειρήνη», πρόσθεσε ο Αρνό Μπαρ. Στη 01:30 η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της εκκένωσης του γηπέδου.

Πηγή: ereportaz.gr

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor