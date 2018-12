Βίντεο σοκ από την τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο

Σοκαρισμένη είναι για μία ακόμη φορά η διεθνής κοινή γνώμη από τη νέα τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε εχθές τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, στην καρδιά του Στρασβούργου.

Πάνω από 350 αστυνομικοί συμμετέχουν στο ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι γαλλικές Αρχές για τον εντοπισμό του Γαλλομαροκινού δράστη Σαρίφ Σεκάτ, που άνοιξε πυρ αδιακρίτως εχθές στη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, σκορπίζοντας τον τρόμο.

Την ώρα που τουλάχιστον έξι από τους δώδεκα τραυματίες της βίαιης επίθεσης δίνουν μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο, ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες του Στρασβούργου να επιλέγουν να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, φοβούμενοι νέα επίθεση.

Τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, και τα οποία τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες που είτε βρίσκονταν στον δρόμο είτε παρακολουθούσαν ταμπουρωμένοι σε κάποιο κτίριο, καταγράφουν τις στιγμές αγωνίας που έζησαν εχθές στην χριστουγεννιάτικη αγορά ντόπιοι και τουρίστες.

Ο ανατριχιαστικός κρότος των πυροβολισμών, οι πανικόβλητες φωνές ανθρώπων που τρέχουν να σωθούν και οι πεσμένοι τραυματίες στο έδαφος συνθέτουν το «κολάζ του τρόμου», επαναφέροντας τον εφιάλτη της τρομοκρατίας στο μυαλό μας και στις φετινές γιορτές.

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor