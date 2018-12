Στρασβούργο:Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών- Ασφαλής η κυπ.αποστολή

Στους δύο νεκροί ανέρχονται οι νεκροί και 11 οι τραυματίες, η κατάσταση των οποίων θεωρείται πολύ κρίσιμη κατάσταση, από την επίθεση στο Στρασβούργο σήμερα το βράδυ ανακοίνωσαν η αστυνομία και η νομαρχία, χαρακτηρίζοντας "τρομοκρατική" την επίθεση.

Ο Γάλλος εισαγγελέας, αρμόδιος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση στο Στρασβούργο.

Μια πηγή της αστυνομίας έκανε λόγο στον ιστότοπό της τοπικής εφημερίδας DNA (Dernieres nouvelles d' Alsace) για τρεις νεκρούς και για έξι ή επτά τραυματίες.

Ο δράστης διαφεύγει σύμφωνα με την αστυνομία. Πηγές τόνισαν στην DNA ότι ο δράστης άνοιξε πυρ κοντά στον Καθεδρικό της πόλης, όπου φιλοξενείται και η χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Μια πηγή της εισαγγελίας είπε ότι το κίνητρο του δράστη δεν είναι σαφές προς το παρόν και διεξάγεται έρευνα για το αν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη της ένοπλης επίθεσης που έγινε σήμερα το βράδυ στο κέντρο του Στρασβούργου και τον καταδιώκουν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο φερόμενος δράστης της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο του Στρασβούργου ήταν γνωστός στις αρχές για εγκληματικές δραστηριότητες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Κριστόφ Καστανέρ.

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για ανταλλαγές πυροβολισμών σε γειτονιά της πόλης όπου ο δράστης φέρεται να έχει αποκλειστεί.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι πολλοί από τους τραυματίες από την επίθεση βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο εισαγγελέας, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Για "πολλούς πυροβολισμούς" σε διάφορους κεντρικούς δρόμους του Στρασβούργου, έκαναν λόγο μάρτυρες που μίλησαν στον ιστότοπο της τοπικής εφημερίδας DNA.

Ο υπουργός Οικολογίας Φρανσουά Ντε Ριζί με μήνυμά του στο twitter εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό του Στρασβούργου και την υποστήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας.

"Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να προστατέψουμε τον γαλλικό λαό", είπε.

Σε εξέλιξη βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις της αστυνομίας σε πολλούς τομείς της πόλης

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από την πλατεία Γκούτενμπεργκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενημερώνεται διαρκώς για τα γεγονότα στο Στρασβούργο και στέλνει στην πόλη τον υπουργό Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του.

Τι αναφέρει η απεσταλμένη του Σίγμα, Μαρίνα Χατζηκώστα

Σύμφωνα με την απεσταλμένη του Σίγμα, Μαρίνα Χατζηκώστα, λόγω του περιστατικού απαγορεύεται η διακίνηση στους δρόμους ενώ τους δημοσιογράφους τους έχουν περιορισμένους στα διάφορα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, η κυπριακή αποστολή των δημοσιογράφων στο Στρασβούργο είναι καλά.

Να σημειωθεί ότι η γαλλική πόλη είναι γεμάτη κόσμο αυτή την περίοδο λόγω της Ολομέλειας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, με πλήθος δημοσιογράφων και βουλευτών.

Τι αναφέρει η Ε. Θεοχάρους για τους πυροβολισμούς στο Στρασβούργο

Στο Sigmalive μίλησε η ευρωβουλευτής Ελένη Θεοχάρους, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στο Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δεν βρίσκονται κλεισμένοι εδώ και ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ δεν έχουν μέχρι αυτή την ώρα επίσημη ενημέρωση. Εξήγησε ότι έχει δει τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ, Λευτέρη Χριστοφόρου να βρίσκεται εντός του κτιρίου, αλλά δεν έχει ενημέρωση για τους υπόλοιπους Κύπριους Ευρωβουλευτές.

Εξήγησε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης βρίσκεται στην πρεσβευτική κατοικία αυτή την ώρα.

Αναφορά απεσταλμένης του ΚΥΠΕ για το περιστατικό

Όπως μεταδίδει η απεσταλμένη του ΚΥΠΕ η οποία βρίσκεται εκεί ενόψει της προσφώνησης αύριο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό, άκουσαν πυροβολισμούς.



Αμέσως ακολούθησε πανικός με το πλήθος να τρέχει προς κάθε κατεύθυνση ενώ άμεση ήταν η επέμβαση της Αστυνομίας η οποία εκκένωσε την περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. Ο δράστης φέρεται να διέφυγε.



Σύμφωνα με μη διασταυρωμένες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες, πιθανόν και νεκροί.

Κύπριοι ευρωβουλευτές με τους οποίους επικοινώνησε το ΚΥΠΕ ανέφεραν ότι η Αστυνομία τους απαγόρευσε την έξοδο από το Ευρωκοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ ο δήμος του Στρασβούργου κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης, από τους οποίους έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν επίσης όσους βρίσκονταν στο κτίριο να παραμείνουν εκεί και να μην βγουν έξω, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Α. Βικέτος.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε κοντά στην εμβληματική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

"Πυροβολισμοί στο κέντρο του Στρασβούργου. Παρακαλούμε όλους να μείνουν στα σπίτια τους αναμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση", ανέφερε ο αντιδήμαρχος της πόλης, Αλέν Φοντανέλ.

Οι αρχές κάλεσαν επίσης μέσω του Twitter τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς φήμες, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα των πυροβολισμών στο Στρασβούργο, τους οποίους καταδικάζω απόλυτα», αναφέρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Στρασβούργο είναι εξ ορισμού η πόλη σύμβολο της ευρωπαϊκής ειρήνης και της δημοκρατίας. Των αξιών που υπερασπιζόμαστε πάντα. Η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Γαλλίας», καταλήγει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

\

#BREAKING Reports of a shooting incident in Strasbourg Christmas market - 2 injured pic.twitter.com/TJxJ3hG9Fr

Breaking: Reports of possible shots fired at the city center of Strasbourg, France. pic.twitter.com/H90Rhn7465