Brexit: Η Βρετανία μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς το άρθρο 50

Την απόφασή του δημοσιοποίησε σήμερα το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση του γενικού εισαγγελέα του να αναγνωριστεί στο ΗΒ το δικαίωμα της μονομερούς ανάκλησης του αιτήματος αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) αποφάνθηκε σήμερα ότι η βρετανική κυβέρνηση μπορεί μονομερώς να ανατρέψει την απόφασή της για έξοδο από το μπλοκ χωρίς να συμβουλευτεί τις άλλες χώρες μέλη.

Με μια επείγουσα απόφασή του, η οποία εκδόθηκε μόλις μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία του βρετανικού κοινοβουλίου για τη συμφωνία για το Brexit ανάμεσα στην ΕΕ και την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, το ΔΕΕ αποφάνθηκε: "Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ελεύθερο να ανακαλέσει μονομερώς τη γνωστοποίηση για την πρόθεσή του να αποσυρθεί από την ΕΕ".

Μέχρι σήμερα, τόσο η Επιτροπή όσο και παράγοντες του Συμβουλίου υποστήριζαν ότι, εάν η Βρετανία θελήσει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησης με το άρθρο 50 και ακολούθως να διατυπωθεί αίτημα για την επανεκκίνηση διαδικασίας εισδοχής στην Ε.Ε. με το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Αυτόν τον θεσμικό παραλογισμό κλήθηκε να επιλύσει το Δικαστήριο της Ε.Ε., που ρωτήθηκε αν κατά την ερμηνεία του Άρθρου 50, το Δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει τη μονομερή ανάκληση αυτής της γνωστοποίησης. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Κάμπος Σάντσες- Μπορντόνα, το δικαστήριο μπορούσε να αποφανθεί ότι το άρθρο 50 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη μονομερή ανάκληση της γνωστοποίησης της πρόθεσης αποχώρησης του ΗΒ από την Ε.Ε., έως την οριστικοποίηση και επισημοποίηση της συμφωνίας για την αποχώρηση, υπό τον όρο ότι η ανάκληση αποφασίστηκε σύμφωνα με τις συνταγματικές απαιτήσεις του κράτους μέλους, κοινοποιήθηκε επισήμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν συνεπάγεται καταχρηστική πρακτική.

Η υπόθεση εκδικάστηκε με ταχεία διαδικασία και εφόσον η τελική απόφαση ταυτίζεται με την εισαγγελική πρόταση, αποδομείται πλήρως το αφήγημα της υποχρεωτικής εξόδου του ΗΒ από την Ε.Ε. και ανοίγει ένας νέος δρόμος σεναρίων, είτε για νέο δημοψήφισμα ή ακόμη και για εκλογές στο ΗΒ με το διακύβευμα της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



