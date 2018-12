Χαμός στα social media από το high five Πούτιν – Σαλμάν (vids)

Το κλίμα στη Σύνοδο Κορυφής της G20, που έλαβε χώρα στο Μπουένος Άιρες, κάθε άλλο παρά θερμό ήταν για τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ύστερα από την δολοφονία του αντιφρονούντα δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι.

Δεν είχαν, όμως, όλοι οι ηγέτες ψυχρή στάση απέναντι στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως αποδεικνύεται και από τη φιλική χειρονομία που αντήλλαξε με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος, άκρως, χαμογελαστός στράφηκε στον - εξίσου χαμογελαστό - πρίγκιπα διάδοχο και τον χαιρέτησε με ένα… high five, πριν καθήσουν για την έναρξη της συνεδρίασης.

Η κίνηση αυτή έχει ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες να σκαρφίζονται ούτε ολίγα αστεία για το τι μπορεί να είπαν μεταξύ τους πριν τον χαιρετισμό.

«Και εσύ θα ήσουν χαρούμενος αν διέπραττες μία δολοφονία και την γλίτωνες», έγραψε δημοσιογράφος της The Washington Post, αναδημοσιεύοντας την σκηνή. Να σημειωθεί πως ο Κασόγκι εργαζόταν στην αμερικανική εφημερίδα.

Trump's bosses high five and share a laugh at the G20 in Argentina.

MBS: "He's so easy."

Putin: "I know, right?"#G20Argentina #G20pic.twitter.com/q25aeKXEya