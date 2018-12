Σεισμός μυστήριο κούνησε τον πλανήτη 20'-Δεν το κατάλαβε κανείς!

Ένας σεισμός μυστήριο σημειώθηκε την 11η Νοεμβρίου λίγο πριν τις 11.30 το πρωί (Ώρα Κύπρου).

Το μυστηριώδες σεισμικό κύμα διέτρεξε όλο τον πλανήτη για περίπου 20 λεπτά, χωρίς να καταλάβει κανείς το παραμικρό. Το φαινόμενο ξεκίνησε περίπου 24 χιλιόμετρα από το Μαγιότ, ένα γαλλικό νησί που βρίσκεται κοντά στη Μαδαγασκάρη, στη νοτιοανατολική ακτή της Αφρικής.

Τα κύματα πέρασαν από την Αφρική και καταγράφηκαν από τους αισθητήρες στη Ζάμπια, την Κένυα και την Αιθιοπία και συνέχισαν στη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, φτάνοντας μέχρι τη Χαβάη, σχεδόν 18.000 χιλιόμετρα μακριά.

Μόνο ένα άτομο παρατήρησε το περίεργο αυτό σήμα που εμφανίστηκε στη ιστοσελίδα πραγματικού χρόνου του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. Ένας χρήστης παρατήρησε τα περίεργα ζιγκ-ζαγκ και δημοσίευσε τις εικόνες στο twitter. Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις, με ερευνητές σε όλο τον κόσμο να προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή των κυμάτων.

"Δεν νομίζω ότι έχει δει κάτι παρόμοιο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αιτία του φαινομένου είναι εξωτική" είπε στο National Geographic ο Γκόραν Έκστρομ, σεισμολόγος στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, ο οποίος ειδικεύεται σε ασυνήθιστους σεισμούς. Πολλά χαρακτηριστικά των κυμάτων, ωστόσο, είναι αξιοσημείωτα, όπως ο απροσδόκητα μονότονος, χαμηλής συχνότητας ήχος κατά την παγκόσμια εξάπλωσή του.

Οι συνηθισμένοι σεισμοί είναι βραχύβιοι, προκαλούν ένα ξαφνικό ταρακούνημα, το οποίο υποχωρεί σε μερικά δευτερόλεπτα και ακολουθούνται από μετασεισμούς, που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο. Σε αυτές τις τυπικές σεισμικές δονήσεις, παράγονται τρεις τύποι κυμάτων.

Ένας σεισμός συνήθως ενεργοποιεί πρώτα τα ταχείας μετάδοσης κύματα Ρ και στη συνέχεια τα σχετικά υψηλής συχνότητας κύματα S. Έπονται τα επιφανειακά κύματα μεγάλης διάρκειας, τα οποία ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο πολλές φορές μετά από έναν μεγάλο σεισμό.

Ενώ αυτός ο τύπος μοιάζει περισσότερο με το μυστηριώδες κύμα του Μαγιότ, δεν καταγράφηκε σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τόσο μονότονο και χαμηλής συχνότητας σήμα. Το συγκεκριμένο κύμα χρειάστηκε περίπου 17 δευτερόλεπτα για να επαναληφθεί, εντελώς διαφορετικό από τα "θορυβώδη" κύματα που εκπέμπονται από τους συνηθισμένους σεισμούς.

Οι περισσότερες θεωρίες επικεντρώνονται σε ένα σμήνος σεισμών που καταγράφεται στο Μαγιότ από τον περασμένο Μάιο, με εκατοντάδες δονήσεις να έχουν σημειωθεί σε μια περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά, ανατολικά της πηγής του παράξενου κύματος. Δεν έχουν καταγραφεί όμως σεισμοί πρόσφατα και η συχνότητα της σεισμικής δραστηριότητας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα.

Η θεωρία που εξετάζεται τις τελευταίες μέρες είναι η ύπαρξη ενός σώματος μάγματος, όγκου περίπου 1,6 κυβικών χιλιομέτρων, το οποίο κινείται κάτω από το Μαγιότ και μπορεί να έχει προκαλέσει μια υποθαλάσσια κατάρρευση θαλάμου μάγματος. Πολλοί εκτιμούν ότι αυτό που είναι γνωστό ως "αργός σεισμός", ο οποίος είναι πιο ήσυχος από τον συνηθισμένο και μπορεί να διαρκέσει λεπτά, ώρες ή και μέρες, είναι πίσω από το μυστηριώδες φαινόμενο του Μαγιότ

