Μεγάλες ζημιές στην Αλάσκα από τον ισχυρό σεισμό (vids)

Για μεγάλες ζημιές σε υποδομές από τον ισχυρό σεισμό στην Αλάσκα κάνει λόγο ο υπουργός Εσωτερικών Ζίνκε.

Ένας ισχυρός ισχυρός έπληξε την αμερικανική Πολιτεία Αλάσκα και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Ράιαν Ζίνκε.

"ΙΣΧΥΡΟΣ σεισμός στην Αλάσκα", ανέφερε ο Ζίνκε με tweet του.

"Αναφορές για σοβαρές ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και αγωγούς υδροδότησης. Μετασεισμοί είναι πιθανοί. Απειλή για τσουνάμι γύρω από ολόκληρη την ακτή του Ειρηνικού", πρόσθεσε.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός 7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή στις 08:29 τοπική ώρα (19:29 ώρα Ελλάδας) ταρακούνησε κτίρια στην πόλη Άνκορατζ, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

