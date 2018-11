Αλάσκα:Ισχυρός σεισμός 6.7 Ρίχτερ – Αισθητός στην μεγαλύτερη πόλη

Ισχυρός σεισμός στην Αλάσκα της τάξης των 6.7 στην Κλίμακα Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ψηλά κτήρια στο Anchorage, την μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.

Οι Αρχές προειδοποιούν για τσουνάμι μετά το ισχυρό κτύπημα, ενώ φωτογραφίες χρηστών στα social media δείχνουν το μέγεθος του κτυπήματος.

We will be tweeting regularly about the earthquake near Anchorage as information comes in. The automatic location puts it at M6.6, about 10 miles NNW of Anchorage. Again, that is a preliminary, automatic location.