Αναφορές για κατάρριψη ισραηλινού αεροσκάφους στη Συρία

Οι συριακές αεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος και τέσσερις πυραύλους μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο μια συριακή πηγή ασφαλείας.

«Οι αντιαεροπορικές μας δυνάμεις κατέρριψαν ένα ισραηλινό πολεμικό αεροσκάφος και τέσσερις πυραύλους πριν φτάσουν στους στόχους τους», ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με το RIA. Πρόσθεσε ότι όλοι πύραυλοι που είχαν στόχο την πόλη Κισούα, καταρρίφθηκαν.

Συριακά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα στρατιωτική πηγή, ανέφεραν ότι συριακές αεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν «εχθρικό στόχο» που πετούσε πάνω από την Κισούα, νότια της πρωτεύουσας Δαμασκού.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού με δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters διέψευσε την αναφορά για κατάρριψη ισραηλινού αεροσκάφους. «Είναι ψευδές», δήλωσε.

Πηγές από τη συριακή αντιπολίτευση τόνισαν ότι η περιοχή βρίσκεται κοντά σε βάσεις που έχει η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επισήμανε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα το βράδυ αρκετές τοποθεσίες κοντά στη Δαμασκό και στο νότιο τμήμα της Συρίας.

