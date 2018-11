«Συναγερμός» στις ΗΠΑ: Πληροφορίες για ένοπλο σε νοσοκομείο (vids)

Συναγερμός σήμανε στο Μέριλαντ, μετά από αναφορές για ένοπλο μέσα σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Η αστυνομία έσπευσε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη αν υπάρχει κάποιος ένοπλος, ενώ δεν έχουν σημειωθεί πυροβολισμοί.

Η στρατιωτική βάση των ΗΠΑ που βρίσκεται στη Βηθεσδά, Naval Support Activity Bethesda, ανέφερε πάντως ότι «οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια ενόπλου».

Στο σύνολό του, το νοσοκομειακό συγκρότημα έχει αποκλειστεί.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντατς Ραπερσμπέργκερ ανέφερε ότι βρίσκεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει ένοπλος στο κτίριο, ωστόσο δήλωσε ότι είναι ασφαλής.

I am currently at Walter Reed Medical in Bethesda where we've been told there is an active shooter. I am currently safe in a conference room w/ approx 40 others.