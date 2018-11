Απειλές Ερντογάν:Ριψοκίνδυνες Ελλάδα&Κύπρος με τη συμπεριφορά τους

Για «ριψοκίνδυνη συμπεριφορά» της Ελλάδας και της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο έκανε λόγο ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα αξιοποιήσει τα δικαιώματα που της παρέχει το Διεθνές Δίκαιο.

Προειδοποιήσεις προς Ελλάδα και Κύπρο απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας την Τρίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

«Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να κάνει πλήρη χρήση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο στις διαμάχες για το Αιγαίο Πέλαγος και για το Κυπριακό», δήλωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η Τουρκία δε θα αποδεχτεί το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο.

Αναφερθείς στην ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «ριψοκίνδυνη συμπεριφορά» της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της Ελλάδας και της Νότιας Κύπρου, όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, με την υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, αποτελεί πηγή απειλής και κινδύνου πρωτίστως γι’ αυτές (σ.σ. τις χώρες)», είπε ο Ερντογάν.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «η Τουρκία δε θα κάνει συμβιβασμούς στα συμφέροντά της ούτε στην ανατολική Μεσόγειο ούτε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή».

